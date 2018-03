Zwei Millionen tote Mädchen jährlich: SOS-Kinderdörfer bitten Bundespräsident Steinmeier, die brutale Diskriminierung in Indien anzusprechen

--------------------------------------------------------------Mehr SOS-Infoshttp://ots.de/nH84nj--------------------------------------------------------------München/Neu-Delhi (ots) - In Indien sterben jedes Jahr zweiMillionen Mädchen, weil sie abgetrieben, ermordet oder tödlichvernachlässigt werden. Anlässlich des Indienbesuchs von Frank-WalterSteinmeier bitten die SOS-Kinderdörfer den Bundespräsidenten, sichbei seinen Gesprächspartnern vor Ort für die Rechte von Mädchen undFrauen einzusetzen.Nach Angaben der Hilfsorganisation werden in Indien trotzgesetzlicher Verbote weibliche Föten gezielt abgetrieben, Mädchen alsBabys getötet oder so schlecht versorgt, dass sie nicht überleben."Frauen werden quer durch alle Bevölkerungsschichten als minderwertigbetrachtet. Die brutale Diskriminierung ist in Kultur und Religionverankert: Söhne sind die Stammhalter, Mädchen erfordern eine hoheMitgift", sagt Shubha Murthi, Leiterin der SOS-Kinderdörfer in Asien.Aus Sicht der Hilfsorganisation kann dieser gesellschaftlicheMissstand nur behoben werden, wenn Politiker und religiöse Führeraktiv auf ein Umdenken und einen Bruch mit den festverankertenTraditionen hinarbeiten. "Wir wünschen uns, dass der höchsteRepräsentant der Bundesrepublik die Chance ergreift und diebestehende Lage der Mädchen in Indien zum Thema macht", sagt Murthi.Die SOS-Kinderdörfer setzen sich seit 50 Jahren in Indien für dieRechte von Mädchen und Frauen ein.Pressekontakt:Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an:Boris BreyerMedienkommunikationSOS-Kinderdörfer weltweitTel.: 089/179 14-287Original-Content von: SOS-Kinderdörfer weltweit, übermittelt durch news aktuell