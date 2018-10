Zwei Messetage, zwei Keynotes: Ansgar Oberholz und Arndt Kwiatkowski sprechen auf der deGUT 2018

Berlin/Potsdam (ots) - Ansgar Oberholz, Berater und Mitbegründerder Coworking-Szene, und Arndt Kwiatkowski, Gründer von "Bettermarks"und "ImmoScout24", sind live im Seminarprogramm zu Gast.Das "St. Oberholz", 2005 von Ansgar Oberholz in Berlin gegründet,ist eines der ersten und bekanntesten Coworking Spaces inDeutschland. Es steht für Neues Arbeiten, und Startups wie"SoundCloud" oder "brands4friends" wurden hier groß. 2016 gründeteAnsgar Oberholz gemeinsam mit Tobias Kremkau das "Institut für NeueArbeit", das aktuelle Entwicklungen und innovative Ansätze in derArbeitswelt dokumentiert, Workshops zum Thema veranstaltet undberatend tätig ist. Und am 6. Oktober startet das St. Oberholz einneues Pilotprojekt: das BLOK O in Frankfurt (Oder), eine Kooperationmit der Sparda-Bank Berlin eG. Dort sind Coworking Spaces, Café undBankfiliale miteinander verbunden - und beschreiten so gemeinsam neueWege."It's the end of the work as we know it" - darüber wird derGründer, Mentor und Berater Ansgar Oberholz in seiner Keynotesprechen: Welche Auswirkungen hat der Wandel der Arbeitswelt aufMenschen, Unternehmen und Orte? Was ist Neue Arbeit und wie wirkt siesich auf Gebäude und Büros aus? Was geschieht, wenn wirDigitalisierung nicht als Naturgewalt, sondern als Chance zurGestaltung und Veränderung wahrnehmen?Arndt Kwiatkowski revolutionierte den Immobilienmarkt mitImmoScout24. Nach seinem Ausstieg sah er im Bildungsmarkt einweiteres großes Feld, in dem das Internet mit seiner Fähigkeit zurindividualisierten Informationsaufbereitung großen Nutzen bringenkann. Gemeinsam mit Christophe Speroni und Marianne Voigt gründete er2008 die interaktive Mathematik-Lernplattform Bettermarks. Ziel istes, Millionen von Schülern das Lernen zu erleichtern und Lehrern eineindividuelle Förderung zu ermöglichen. Der Weg dahin stellt dasinterdisziplinäre Team aus Pädagogen, Didaktikern, Mathematikern,Internet- und Softwarespezialisten immer wieder vor spannendeHerausforderungen."Für Viele nützlich sein", das ist der Leitfaden für KwiatkowskisUnternehmensgründungen. Wie sich dies mit wirtschaftlichem Erfolgverbinden lässt und welche Hürden ihm in den letzten 20 Jahren seinerunternehmerischen Tätigkeit begegnet sind, erzählt er in seinerKeynote "Wie kommt das Neue in die Welt?": Was macht eine guteGeschäftsidee aus? Wie wird aus einer Idee ein Produkt? Wie kommt manin den Markt?Keynote Ansgar Oberholz: 12. Oktober, 14.00 UhrKeynote Arndt Kwiatkowski: 13. Oktober, 14.00 UhrÜber die deGUT:Die Deutschen Gründer- und Unternehmertage (deGUT) finden am 12.und 13. Oktober 2018 zum 34. Mal statt. Erwartet werden 6.000Teilnehmerinnen und Teilnehmer, die sich rund um Existenzgründung undUnternehmertum informieren und beraten lassen können.Veranstaltungsort der größten Gründermesse Deutschlands ist erneutdie ARENA Berlin in Treptow. Rund 140 Aussteller und Berater sowieein kostenloses Seminar- und Workshopprogramm bieten denBesucherinnen und Besuchern fundiertes Wissen und Beratung sowieintensive Kontakte zu Gleichgesinnten, Förderern und Mentoren.Veranstaltet wird die deGUT von der Investitionsbank Berlin (IBB) undder Investitionsbank des Landes Brandenburg (ILB). Die deGUT wirdgefördert von der Senatsverwaltung für Wirtschaft, Energie undBetriebe des Landes Berlin und dem Ministerium für Wirtschaft undEnergie des Landes Brandenburg aus Mitteln der Länder und desEuropäischen Sozialfonds. Schirmherr ist der Bundesminister fürWirtschaft und Energie, Peter Altmaier.Pressekontakt:Anja LindemanndeGUT-PressebüroFriedrich-Ebert-Straße 9114467 PotsdamTel.: 0331/231 890-22E-Mail: presse@degut.dewww.degut.deOriginal-Content von: Deutsche Gründer- und Unternehmertage (deGUT), übermittelt durch news aktuell