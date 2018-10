Zwei Meisterwerke im Dorotheum - BILD

Erstmals bei Auktion - am 23. Oktober 2018 in Wien: "Lucretia"von Artemisia Gentileschi und neuentdecktes Frühwerk vonAnthonis van DyckWien (ots) - Zwei außergewöhnliche Kunstwerke zweier weltberühmterMalgenies bietet das österreichische Auktionshaus Dorotheum am 23.Oktober 2018 in der Auktion "Alte Meister". Sowohl "Lucretia" vonArtemisia Gentileschi als auch das "Porträt einer Edeldame mitPapagei" von Antonis van Dyck waren in ihrer Geschichte noch nie aufeiner Auktion angeboten worden. Gentileschis Arbeit ist eines derextrem seltenen Werke der Meisterin, Van Dycks Bild ist einekunsthistorische Sensation, eine Neuentdeckung der Experten desDorotheum. Beide Gemälde werden in Ausstellungen im Dorotheum London(noch heute, 4. Oktober 2018) und Dorotheum Wien (13. - 22. Oktober2018) erstmals der Öffentlichkeit präsentiert."Lucretia" ist eines der raren und begehrten Gemälde deritalienischen Barockmalerin Artemisia Gentileschi (1593-1653), einerder ersten in die Kunstgeschichtsschreibung eingegangenen Malerinnen.Das zwischen 500.000 und 700.000 Euro taxierte Bild befand sich seitMitte des 19. Jahrhunderts in ein und derselben Privatsammlung.Gentileschi war Schöpferin kraftvoller heroischer Frauen der antikenund christlichen Mythologie, entwickelte innovative Bildfindungen."Lucretia" zeigt den Moment, bevor sich die römische Aristokratinnach der Vergewaltigung durch Tarquinius erdolcht. Diese Geschichteaus dem 6. Jahrhundert v. Chr. gehört zum Gründungsmythos Roms.Lucretia gilt als Beispiel für Tugendhaftigkeit.Anthonis van Dycks in Öl auf Holz gemalte, in sensationellursprünglichen Zustand befindliche "Porträt einer Edeldame mit einemPapagei" ist in die Zeit um 1619-1620 datiert - jener Periode, alssich van Dyck als unabhängiger Künstler etablierte, gleichzeitig beiPeter Paul Rubens, Europas wohl größtem Historienmaler, arbeitete.Das zwischen 300.000 und 500.000 Euro geschätzte Gemälde stammt ausder bedeutenden Sammlung einer der wichtigsten AdelsdynastienEuropas.Bild(er) zu dieser Aussendung finden Sie im AOM /Originalbild-Service sowie im OTS-Bildarchiv unter http://bild.ots.atRückfragehinweis:Pressestelle DorotheumDoris Krumpldoris.krumpl@dorotheum.at, +43 (0)1 51560-406www.dorotheum.com (online-Katalog)Digitale Pressemappe: http://www.ots.at/pressemappe/2297/aom*** OTS-ORIGINALTEXT PRESSEAUSSENDUNG UNTER AUSSCHLIESSLICHERINHALTLICHER VERANTWORTUNG DES AUSSENDERS - WWW.OTS.AT ***Original-Content von: Dorotheum GmbH & Co. KG, übermittelt durch news aktuell