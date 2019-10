Geiselgasteig (ots) -Die Bavaria Sonor Licensing (BSL) übernimmt das Lizenzgeschäft fürdie Marken "Bud Spencer" und "Terence Hill". Die Markenwelt rund umdas kongeniale Duo, bekannt aus zahlreichen Spaghetti-Western, sollvon der Inhouse-Lizenzagentur der Bavaria Media weiter ausgebautwerden. In diesem Zuge sind neue Merchandising-Produkte geplant fürdie Bereiche Fashion, Food & Beverages, Promotions, Home & Livingsowie Personal Care.Ivica Maracic, Licensing & Sales Director der Bavaria SonorLicensing: "Mit dem Erwerb des Mandates für 'Bud Spencer' und'Terence Hill' geht wahrhaftig ein Kindheitstraum in Erfüllung. Siegehören beide zu den kultigsten Schauspielern der Filmgeschichte undsind einfach Ikonen, die jeder kennt. Ihre Filme sind auch heute nochbeliebt wie eh und je, ihre Sprüche und ihr Humor legendär. Es sindgroßartige Brands für eine breite Zielgruppe. Über ihrLizenzpotenzial kann sich die Branche wirklich freuen."Die Lizenzmandate übertragen die Rechteinhaber Paloma ProductionsMedia & Marketing GmbH für "Terence Hill" und die Plattfuss VertriebsGmbH für "Bud Spencer" europaweit an die Bavaria Media. Beide werdenvertreten durch Marcus Zölch.Marcus Zölch, CEO Paloma Productions Media & Marketing GmbH: "AlsRechte Hand von Terence Hill und Bud Spencer freue ich mich, mit derBavaria Media einen Partner gefunden zu haben, die mir in denGesprächen das Gefühl vermittelt hat, den gleichen Enthusiasmus undEnergie in die Idole unserer Kindheit zu stecken. Das erfolgreichsteFilmduo aller Zeiten kehrt zurück, war aber nie so wirklich weg."Pressekontakt:Dr. Sebastian FeußUnternehmenssprecherBavaria Film GmbH+49 89/6499-3900sebastian.feuss@bavaria-film.deOriginal-Content von: Bavaria Media GmbH, übermittelt durch news aktuell