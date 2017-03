Unterföhring (ots) -- Gäste der zweiten Show: Lothar Matthäus, Esther Sedlaczek, JörgWontorra und David Odonkor- Die zweite Show präsentiert fliegende Adiletten, Tennissocken,Glücksbringer und Bierpreise- Feste Teammitglieder der gesamten Staffel: Panagiota Petridouund Matze Knop- Am Montag, 20. März um 20.15 Uhr exklusiv auf Sky 1 und dieWiederholung um 22.30 Uhr auf Sky Sport Bundesliga 1 HD- Trailer und Bildmaterial zur Sendung: https://we.tl/zUcNpOIRtI16. März 2017 - Nach der erfolgreichen Premiere von "Eine Liga fürsich - Buschis Sechserkette" am vergangenen Montag geht es in derzweiten Runde mit großen Namen weiter: Kein geringerer als LotharMatthäus tritt als Teamkapitän gegen Jörg Wontorra an. Da ist selbstModerator Frank Buschmann kurzzeitig nervös: "Jetzt sitz ich hier mitzwei Legenden in der Show, da kann ich mir nur das Maul verbrennen.Besonders bei Matthäus bin ich aufgeregt", sagt er kurz vor der Show.Doch Matthäus selbst ist tiefenentspannt, plaudert sogar munter übersein Beuteschema: "Mein bekanntestes Fachgebiet sindrussisch-ukrainische Frauen. In dem Bereich kenne ich mich wirklichaus", lacht er verschmitzt und sorgt damit für schallendes Gelächterim ganzen Studio. Selbst für die Parodie von Teammitglied Matze Knopfindet er warme Worte: "Am Anfang habe ich das ja nicht verstanden,jetzt akzeptiere ich ihn aber. Er macht mich einfach super nach", soder Weltmeister von 1990.Auch der künftige Sky Moderator Jörg Wontorra fühlt sich in derRolle als Teamkapitän mit Panagiota Petridou und David Odonkorsichtlich wohl und ist siegesgewiss: "Lothar wird sportlich einigesauf die Beine stellen, aber bei den Quizfragen bin ich ihmüberlegen". Da ist sich Sky Kollegin Esther Sedlaczek noch nicht ganzso sicher: "Ich habe ja auch immer ein bisschen Schiss vor solchenSendungen. Man kann sich hier nämlich auch aufs Übelste blamieren".Ob sich jemand blamiert und wer am Schluss gewinnt, sehen dieZuschauer am kommenden Montag, um 20.15 Uhr exklusiv auf Sky 1 sowieüber Sky On Demand, Sky Go und Sky Ticket. Die Wiederholung läuftmontags um 22.30 Uhr nach dem Montagsspiel auf Sky Sport Bundesliga 1HD und freitags um 21:55 Uhr auf Sky 1.Und darum dreht sich die zweite Episode "Eine Liga für sich":Innerhalb von drei Spielrunden stellen sich die beiden Teams rundum Lothar Matthäus und Jörg Wontorra sportlich-verrücktenHerausforderungen. Diesmal geht es um die Social Media Aktivitätenvon Angelique Kerber, Felix Neureuther und Timo Boll. Außerdem müssendie Teams das Gewicht bekannter Fußballpokale schätzen, Glücksbringerund Geschwister zu Sportlern zuordnen sowie Bierpreise in deutschenStadien schätzen. Im großen Finale treten Lothar Matthäus und DavidOdonkor im Adiletten-Dosen-Shoot-Out gegeneinander an.Mehr zu "Eine Liga für sich - Buschis Sechserkette":Moderator Frank Buschmann lässt in jeder wöchentlichen Ausgabezwei Teams, bestehend aus jeweils drei Prominenten gegeneinanderantreten. In verschiedenen Spielrunden müssen die Gäste nicht nur ihrsportliches Wissen, sondern auch bei körperlichen Herausforderungenihr Geschick unter Beweis stellen. Pro gewonnener Runde werden Punktevergeben. Im großen Finale der Show muss jeweils ein Team-Mitgliedeine strapaziöse Aufgabe absolvieren, während die beiden anderenTeam-Mitglieder Fragen beantworten. Am Ende siegt die Mannschaft mitden meisten Punkten. Die 50-minütige Show verbindet wie kein anderesFormat im deutschen Fernsehen Sport, Comedy und Entertainment und dasnicht nur für sportinteressierte Zuschauer. Das britische Original "A League of Their Own" mit Moderator James Corden, bekannt aus der "Late Late Show" und "Carpool Karaoke", läuft in Großbritannien seit 2010 überaus erfolgreich ebenfalls auf Sky 1. Die deutsche Version wird von RedSeven Entertainment produziert. Die Sendungensind zudem über Sky On Demand, Sky Go und Sky Ticket zeitlich undräumlich flexibel abrufbar.Über Sky Deutschland:Mit über 4,8 Millionen Kunden und einem Jahresumsatz von 2Milliarden Euro ist Sky in Deutschland und ÖsterreichPay-TV-Marktführer. Das Programmangebot besteht aus Live-Sport,Spielfilmen, Serien, Kinderprogrammen und Dokumentationen. SkyDeutschland mit Hauptsitz in Unterföhring bei München ist Teil vonEuropas führender Unterhaltungsgruppe Sky plc. Mehr als 22 MillionenKunden in fünf Ländern sehen die exklusiven Programme von Sky, wannimmer und wo immer sie wollen (Stand: 31.12.2016).Pressekontakt:Stephanie SchlayerConsumer CommunicationsTel. +49 89 9958 6867Stephanie.Schlayer@sky.detwitter.com/SkyDeutschlandKontakt für Fotomaterial:Margit SchulzkeTel. +49 89 9958 6847margit.schulzke@sky.deOriginal-Content von: Sky Deutschland, übermittelt durch news aktuell