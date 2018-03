Mainz (ots) -Nach den Romanen von Bestsellerautorin Viveca Sten: Das ZDF zeigtan Ostern zwei neue Filme der schwedisch-deutschen Koproduktion "Mordim Mittsommer". In den Hauptrollen spielen Jakob Cedergren alsKommissar Thomas Andreasson und Alexandra Rapaport alsFerienhausbesitzerin Nora Linde, die beinahe jeden Einwohner vonSandhamn kennt. Der idyllische Ort im Schärengarten östlich vonStockholm ist Schauplatz rätselhafter Verbrechen.In der Folge "Im Schatten der Macht" an Ostersonntag, 1. April2018, 22.05 Uhr, hat ein Immobilienmakler sehr zum Missfallen dermeisten Inselbewohner ein luxuriöses Haus auf Sandhamn errichtet.Eine aufwendige Einweihungsparty soll die Wogen zwischen demHausbesitzer und den neuen Nachbarn glätten. Auch Nora und ihrLebensgefährte Jonas (Stefan Gödicke) sind eingeladen. Doch die Feiergerät zum Desaster: In der Nacht brennt die Sauna beim Bootsanlegerdes Hauses ab; eine verkohlte Leiche wird darin gefunden. DaBrandbeschleuniger im Spiel war, nimmt Thomas mit Noras Unterstützungdie Ermittlungen auf.Thomas Andreasson ist auch an Ostermontag, 2. April 2018, 22.00Uhr, im Einsatz und sucht in der Folge "Im Namen der Wahrheit" einenvermissten Jungen: Als der schüchterne Benjamin (Grim Lohman) währendeines Segelcamps auf einer Nachbarinsel verschwindet, gibt Noras SohnSimon (Lion Mon Wallén), ebenfalls Teilnehmer des Camps, einenwichtigen Hinweis. Er hat einen Mann auf der Insel gesehen, der sichals gesuchter Kinderschänder entpuppt. Gibt es hier einenZusammenhang? Der Fall bringt Thomas emotional an seine Grenzen.http://twitter.com/ZDFpressehttp://facebook.com/ZDFAnsprechpartnerin: Lisa Miller, Telefon: 089 - 9955-1962;Presse-Desk, Telefon: 06131 - 70-12108, pressedesk@zdf.deFotos sind erhältlich über ZDF Presse und Information, Telefon:06131 - 70-16100, und überhttps://presseportal.zdf.de/presse/mittsommerPressekontakt:ZDF Presse und InformationTelefon: +49-6131-70-12121Original-Content von: ZDF, übermittelt durch news aktuell