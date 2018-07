Zwei Komödien mit Starbesetzung: Andrea Sawatzki, Jennifer Ulrich, Oliver Wnuk, Janina Uhse und Eugen Bauder drehen für SAT.1 (FOTO)

Unterföhring (ots) -13. Juli 2018. Alles, was Frau begehrt: Eugen Bauder zeigt in"Unsere Jungs" (AT) sein Sixpack, während Andrea Sawatzki in "Hilfe,meine Mutter bekommt mein Kind!" (AT) eine ruhige Baby-Kugel schiebt- und so mit Janet Jackson und Brigitte Nielsen voll im Trend liegt:Für SAT.1 bekommt sie mit fast 50 noch ein Kind. In der Komödie wirddie Schauspielerin als Lola schwanger, denn ihr wurde versehentlichdie befruchtete Eizelle ihrer Tochter Marie (Jennifer Ulrich)eingesetzt. Da Marie unfruchtbar zu sein scheint, müssen sich Lolaund ihre Tochter zusammenraufen, wenn Maries Kinderwunsch doch nochin Erfüllung gehen soll ... Eugen Bauder lässt in "Unsere Jungs" (AT)ganz andere Wünsche in Erfüllung gehen: Als Stripper Jonas zeigt ervollen Körpereinsatz und hat erstmals Erfolg im Job. Doch kann er sonoch ein gutes Vorbild für seinen Sohn Tim (Maximilian Sprengler)sein? Und wie sieht das seine neue Flamme Katja (Janina Uhse)?Zu den einzelnen Produktionen:"Hilfe, meine Mutter bekommt mein Kind" (AT): "HerzlichenGlückwunsch, Sie sind schwanger" Mit diesen Worten beginnt der wahrgewordene Alptraum der junggebliebenen Endvierzigerin Lola (AndreaSawatzki): Sie ist Frontfrau einer Rockband und hat eigentlich nichtdas geringste Interesse an einer ernsthaften Beziehung, geschweigedenn an einem Baby. Aufgrund einer Verwechslung wurde Lola diebefruchtete Eizelle ihrer Tochter Marie (Jennifer Ulrich)eingepflanzt, zu der sie seit Jahren keinen Kontakt mehr pflegt. Dadies Maries letzte Chance ist, ein Kind zu bekommen, überzeugt sieihre Mutter, das Baby für sie auszutragen - auch wenn Marie ihr nichtverzeihen kann, dass Lola sie als Kind verlassen hat. Lola stecktjetzt allerdings in einer Zwickmühle: Sie will Ash (Matthi Faust),ihrem "Freund mit gewissen Extras", nicht erklären, warum sie voneinem anderen Mann schwanger ist - doch damit ist die Beziehungskrisevorprogrammiert. So muss Lola widerwillig aus Ashs Tour-Bus in dasReihenhaus von Marie und ihrem Ehemann Benny (Oliver Wnuk) ziehen.Kann Maries Traum von einer Familie unter diesen chaotischenUmständen wahr werden? Und werden sich Mutter und Tochter einanderwieder annähern?+++ Produktion: FFL Film- und Fernseh-Labor Ludwigsburg +++Produzent: Matthias Drescher +++ Regie: Florian Knittel +++ Buch:Markus Staender, Sarah Palmer +++ Kamera: Thorsten Robert Harms +++Redaktion SAT.1: Solveig Willkommen +++ Drehzeit: 3. bisvoraussichtlich 31. Juli 2018 +++ Drehort: Stuttgart +++ Förderung:Fonds zur Kooperation mit Fernsehsendern und Produzenten im BereichFernsehfilme und Fernsehserien des Landes Baden-Württemberg +++"Unsere Jungs" (AT):Jonas (Eugen Bauder) hat sich im Leben noch nicht gefunden: SeineModelkarriere in den USA ist gescheitert, einen neuen festen Job hater nicht, von der Mutter seines Kindes ist er getrennt und um seinenSohn hat er sich bislang auch nicht gekümmert. Bei einem Aushilfsjobauf einer Baustelle entdeckt der gutgebaute Mann allerdings seinwahres Talent: Die Damen aus dem Bürokomplex sind bereit, ihm jedeMenge Geld dafür zu zahlen, dass Jonas seine Hüllen fallen lässt ...Schnell ist die Idee geboren, mit seinen Kollegen vom Bau eineStriptruppe zu gründen. Doch damit fangen die Probleme erst an: Wiesoll man(n) eine Beziehung zu seinem kleinen Sohn Tim (MaximilianSprengler) aufbauen und auf ihn aufpassen, wenn er regelmäßig zunächtlichen Einsätzen gerufen wird? Und was sagt Tims FußballcoachKatja (Janina Uhse) zu Jonas' Job? Für die quirlige Trainerinempfindet Jonas nämlich mehr, als er zunächst zugeben will ...+++ Produktion: Producers at work GmbH +++ Produzent: ChristianPopp, Monika Kintner-Becking +++ Regie: Florian Gärtner +++ Buch:Tamara Sanio nach dem holländischen Film "Onze Jongens" +++ Kamera:Friederike Heß +++ Redaktion SAT.1: Solveig Willkommen +++ Drehzeit:10. Juli bis voraussichtlich 9. August 2018 +++ Drehort: Berlin +++Kontakt:ProSiebenSat.1 TV Deutschland GmbH Ein Unternehmen derProSiebenSat.1 Media AG Kommunikation/PR Nathalie Galina ("UnsereJungs" (AT)) Katja Wies ("Hilfe, meine Mutter bekommt mein Kind"(AT)) Tel. +49 (89) 9507-1186 / -1180Nathalie.Galina@ProSiebenSat1.com Katja.Wies@ProSiebenSat1.comBildredaktion:Andrea Pernpeintner Tel. +49 (89) 9507-1170Andrea.Pernpeintner@ProSiebenSat1.comGeschäftsführung: Wolfgang Link (Vorsitzender), Katja Hofem,Dennis Zentgraf Firmensitz: Unterföhring HRB 168016 AG MünchenUSt-IdNr. DE256569591 St.-Nr. 143/314/40230Original-Content von: SAT.1, übermittelt durch news aktuell