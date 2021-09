Bad Wimpfen (ots)Nachhaltige Kleidung leicht erkennen: Vor mittlerweile zwei Jahren hat das Bundesentwicklungsministerium das internationale Siegel "Grüner Knopf" ins Leben gerufen und kennzeichnet damit Textilien, die sozial und ökologisch verantwortungsvoll hergestellt werden. Von Beginn an führt Lidl als eines der ersten Unternehmen "Grüner Knopf"-zertifizierte Produkte im Sortiment und bietet so Kunden die Möglichkeit, sich bewusst für den Kauf von nachhaltig produzierten Textilien zu entscheiden. Zum zweiten Geburtstag stellt Lidl den "Grünen Knopf" erneut in den Mittelpunkt und entwirft zusammen mit Topmodel und Textilbotschafterin des Siegels, Barbara Meier, eine neue Kollektion. Im Frühjahr 2022 wird sie in allen Filialen und im Lidl-Onlineshop erhältlich sein.Weitere Informationen zu Lidl in Deutschland finden Sie hier (https://unternehmen.lidl.de/newsroom/boilerplate).Pressekontakt:Pressestelle Lidl Deutschland07063/931 60 90 · presse@lidl.deOriginal-Content von: Lidl, übermittelt durch news aktuell