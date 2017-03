Zwei Jahre nach Germanwings-Absturz: Kein höheres Schmerzensgeld für Angehörige

Köln (ots) - Die Lufthansa hat es nach WDR-Informationenabgelehnt, den Angehörigen der Opfer des Germanwings-Absturzes mehrals die bereits gezahlten 10.000 Euro Schmerzensgeld pro Personzukommen zu lassen. Der Berliner Rechtsanwalt Elmar Giemulla, der dieAngehörigen von 39 der insgesamt 72 deutschen Opfer vertritt, hattevon der Lufthansa im Rahmen eines Vergleichs ein Schmerzensgeld von30.000 Euro pro Hinterbliebenem verlangt. Im Gegenzug bot er an, dassdie Angehörigen auf weitere juristische Schritte gegen die Lufthansaverzichten. Die Lufthansa lehnte das Angebot ab. Durch die von ihrbeauftragte Anwaltskanzlei ließ das Unternehmen mitteilen, es gebe"keinen Regelungsbedarf". Die Lufthansa sei den nächsten Angehörigenbereits in besonderer Weise entgegengekommen, indem ein freiwilligesSchmerzensgeld in Höhe von jeweils 10.000 Euro gezahlt worden sei,heißt es in einem Antwortschreiben an den Anwalt.Die Lufthansa beruft sich auf eine Reihe von Leistungen, die siebereits gezahlt hat. Neben den 10.000 Euro Schmerzensgeld für dieHinterbliebenen hat das Unternehmen den Angehörigen pro Opfer 50.000Euro Soforthilfe gezahlt - rund 30.000 Euro mehr als vorgeschrieben.Hinzu kommen 25.000 Euro, die jeder Familie wegen der erlittenenTodesangst der Passagiere gesetzlich zustanden. Zwischen diesenZahlungen und der Höhe des eigentlichen Schmerzensgeldes bestehtallerdings juristisch gesehen kein Zusammenhang. Die Lufthansa teiltedem WDR mit, dass ihr Angebot "nach deutschem Recht in Summe über denrechtlich geschuldeten Beträgen zur Entschädigung vonHinterbliebenen" liege und sich pro Opfer schon jetzt in den meistenFällen auf über 100.000 Euro summiere. Zudem werde in jedemEinzelfall individuell geprüft, welche weiteren berechtigtenAnsprüche - auch Schmerzensgeldansprüche - bestünden.Die Ablehnung des Vergleichsangebots teilt Giemulla seinenMandanten am heutigen Vormittag bei einem Treffen imnordrhein-westfälischen Haltern mit. Aus Haltern stammen 16Schülerinnen und Schüler und zwei Lehrerinnen, die durch den Absturzums Leben gekommen sind. "Die Lufthansa zeigt ein weiteres Mal, dasssie nicht begriffen hat, was in ihrem Einflussbereich angerichtetworden ist", sagte Giemulla gegenüber dem WDR. Wenn es möglich sei,dass ein psychisch auffälliger Pilot für ein international tätigesLuftfahrtunternehmen fliegen könne, habe mindestens das Systemversagt, so der Anwalt. "Bereits das hätte die Lufthansa dazu bewegenmüssen, ein Schmerzensgeld zu zahlen, das der Dimension des Leidsgerecht wird."Nach der Ablehnung des Vergleichsangebots will Giemulla nun eineKlage gegen Lufthansa in Deutschland vorbereiten. "DieHinterbliebenen wollen jetzt die Ursachen und die Täter gerichtlichfestgestellt haben", so der Anwalt. Für Giemulla hat sich in derVerantwortung der Lufthansa "alles abgespielt". Konkret nennt er diePrüfung und Einstellung des Copiloten, der die Maschine zum Absturzgebracht hat, und auch seine Überwachung durch das flugmedizinischeSystem der Lufthansa. In den USA hat Giemulla bereits Klage gegen dasUnternehmen eingereicht, weil der Copilot, der die Maschine zumAbsturz brachte, an der amerikanischen Flugschule der Lufthansaausgebildet worden war. Über die Annahme dieser Klage hat daszuständige Gericht in den USA allerdings noch nicht entschieden.Pressekontakt:WDR PressedeskTelefon 0221 220 7100wdrpressedesk@wdr.deOriginal-Content von: WDR Westdeutscher Rundfunk, übermittelt durch news aktuell