Zwei Jahre Design-Hotel Liberty: Das Wohlfühl-Gefängnis hat viel Grund zum Feiern (FOTO)

Offenburg (ots) - Außergewöhnlich wohnen - Cool genießen - ProfessionellpräsentierenDie Macher des Liberty hatten sich viel vorgenommen: Etwas "Singuläres" solltehier entstehen, etwas, "das Seinesgleichen sucht". Mit Blick auf Weinreben,Schwarzwald-Berge und das Straßburger Münster am Horizont. Dann wurde dasehemalige Offenburger Gefängnis mit enormem Aufwand zum Design-Hotel Libertytransformiert - eine Metamorphose mit viel Respekt vor der ehrwürdigenGeschichte der mehr als 160 Jahre alten, denkmalgeschützten Mauern. Zumzweijährigen Jubiläum kann Hotel-Direktor Heiko Hankel vermelden: "Wir sindangekommen. Die Menschen wollen dieses faszinierende Haus sehen und erleben!"Auch das durchweg positive, nationale und internationale Medien-Echo freut denHotel-Direktor. Er liest, dass "Gäste hier freiwillig um lebenslänglich bitten",vom Liberty als "magischem Ort", vom "Design, das gefangen nimmt" oder von"Luxus hinter Schloss und Riegel". Der Hotel-Profi verweist auf das besondereLiberty-"Konzept". Ein Konzept das er mit Worten umschreibt wie "offen sein füralle", "Herzlichkeit", oder "cool sein mit Niveau".Ein Wohlfühl-Konzept, das geschäftlich auf mehreren Säulen ruht. Zunächst dasexklusive Wohnerlebnis in 38 individuell gestylten Zimmern und Suiten - allesamtUnikate, die meisten Möbel handgefertigte Maßanfertigungen. Hier kontrastierenedle Materialien und warme Farben mit wuchtigem Gemäuer und grobem Gebälk. ImHerzen des Liberty überspannt heute ein lichtdurchfluteter Glas-Kubus denehemaligen Gefängnis-Hof - es ist die Hotel-Lobby mit ihrer vielgelobtenAkustik.Genau dort dann das Restaurant "Wasser und Brot: offen für Hotelgäste und jedenBesucher, der in lockerem Ambiente richtig gut essen will. Hier hantierenKüchenchef Jan Maxheim und sein Team am offenen Holzkohle-Grill ihrerFront-Cooking-Küche. Und über ihnen, auf der Empore in der lauschigen "White &Brown"-Bar des Liberty, klimpern die Eiswürfel in Drinks und Cocktailschalen. Sowird Erlebnis-Gastronomie zur zweiten Säule der Liberty-Erfolgsgeschichte.Restaurant, Bar, Lobby, dazu der Weinkeller mit seinen Degustationen und dieHotel-Flure mit den alten Zellentüren und effektvollem Lichtdesign: Das ist vorallem auch der geschätzte Rahmen für Konzerte von Klassik bis Rock, fürKleinkunst und Lesungen, After-Work-Partys, Jubiläen und Hochzeiten. Und immerhäufiger für Buy Outs, was bedeutet: Privatleute oder Firmen buchen daskomplette Hotel. Auch Fotografen und Film-Teams haben das Liberty als spannendeLocation entdeckt. ARTE drehte hier für ein Fernseh-Drama, der SWR unlängst füreine Folge seiner beliebten "Hotelgeschichten" (Ausstrahlung Karfreitag, 10.April, um 19 Uhr).Schließlich - als drittes Standbein: Das Liberty als reizvoller Rahmen fürProduktpräsentationen, klassische Seminare oder Vorträge. Für Vernissagen undCocktail-Empfänge. Kundenspektrum: von lokalen Firmen bis zu internationalagierenden Großkonzernen. Wichtigster Baustein für das Profi-Angebot: derschwebende Konferenzraum, hoch über der Lobby. Ein Hingucker mit gebündelterHightech auf 60 Quadratmetern, beachtlichem Tiefblick inklusive. Das Libertybietet gerne zusätzlich Übernachtungen, Incentive-Ideen und das Catering -Letzteres immer öfter auch für Veranstaltungen außer Haus, wie etwa beiGolfturnieren oder regionalen Weinevents.Hotel-Direktor Heiko Hankel kann den Erfolg seines Hauses mit Zahlen belegen.Die Zimmerauslastung betrug 2019 im Durchschnitt über 85 Prozent. FastDreiviertel der Übernachtungsgäste gehen auch im Liberty essen. "Abends ist dasRestaurant mit bis zu 70 Personen fast immer ausgebucht", sagt Hankel undempfiehlt frühzeitige Reservierungen - etwa über das hoteleigene Online-Tool.Wichtig für Hotelier-Hankel: Sein Liberty ist zur beliebten Location geworden -auch für Besucher aus der nahen und weiteren Umgebung. "Die Leute kommen ausFreiburg, Karlsruhe, von der Schwäbischen Alb und aus der Schweiz." Und immerhäufiger: aus dem benachbarten Elsass. Noch besser: mit einem 90-Prozent-Anteilam Gesamtaufkommen freut sich das Liberty über eine hohe Quote bei"Wiederholern".Diese Wiederholer-Quote gilt nach Hankels Angaben auch fürs professionelleSeminar-Geschäft. Viele Seminar-Anfragen, so erzählt er, könnten gar nicht mehrangenommen werden. Hankel verrät: "Wir machen uns deshalb überErweiterungsmöglichkeiten Gedanken."