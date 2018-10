Unterföhring (ots) -15. Oktober 2018. Was wäre "Grey's Anatomy" ohne Herzschmerz unddramatische Wendungen? Im Finale der 14. Staffel hat sich MacherinShonda Rhimes wieder etwas ganz Besonderes einfallen lassen: Nichtnur Jo (Camilla Luddington) und Alex (Justin Chambers) geben sichnach diversen Irrungen und Wirrungen das Ja-Wort. Auch April (SarahDrew) und ihr bereits "Verflossener" Matthew (Justin Bruening) wagenden Schritt vor den Traualtar. Damit besiegelt das Paar sein ganzpersönliches Happy End, bevor es das Grey Sloan Memorial verlässt, umsich um Obdachlose zu kümmern. Neben April packt eine weitere Ärztinihre Koffer und verlässt Seattle: Arizona (Jessica Capshaw) zieht mitihrer Tochter an die Westküste zu Callie (Sara Ramírez) - vielleichtgibt es auch da ein Liebes-Comeback abseits des Krankenhausalltags.ProSieben zeigt das Staffelfinale der 14. Staffel am Mittwoch, 17.Oktober 2018, um 20:15 Uhr als Free-TV-Premiere.Pressekontakt:ProSiebenSat.1 TV Deutschland GmbHEin Unternehmen der ProSiebenSat.1 Media SE Stella LosackerKommunikation/PR Tel. +49 (89) 9507-1168Stella.Losacker@ProSiebenSat1.com www.ProSiebenSat1.comBildredaktion:Kira Mindermann Tel. +49 [89] 9507-7299Kira.Mindermann@ProSiebenSat1.comOriginal-Content von: ProSieben, übermittelt durch news aktuell