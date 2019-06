Zwei Herren mit Hund: Ohne Mut kein Wandel (FOTO)

München (ots) -Die "Zwei Herren mit Hund" können es kaum glauben - mit demheutigen Tag sind schon ein "dreckiges Dutzend" Podcastfolgen online,ist das nicht verrückt?! Und sicher ist, es bleibt spannend!Denn in der neuen Folge sprechen die beiden Podcast-Protagonistenrund drei Wochen nach der Europawahl über die Rolle von Deutschlandin Europa und Europa in der Welt am Beispiel der Werbung. Und somitstellt Kai Blasberg eine These in den Raum: Warum sind allebedeutsamen Media-Agenturen in Deutschland nicht deutsch?Warum fließt das Geld weg aus Deutschland? Fehlt den Medienleutenim "Land der Erfinder" einfach der Mut? Fragen, die vonAgenturexperte Thomas Koch mit reichlich Erfahrung aus allerersterHand aufgefangen wird.So viel ist sicher die "Zwei Herren mit Hund" sind bissig undhaben bis heute jedes noch so ernstes Thema klein bekommen.Gemeinsam appellieren sie damit abermals an eine Renaissance derLeidenschaft und geben dieser Folge das inhaltliche Etwas!Einfach reinhören.In die neue Folge:Zwei Herren mit HundAuf iTunes, Spotify und Soundcloud:www.soundcloud.com/zwei_herren_mit_hundPressekontakt:TELE 5 KommunikationAlina HülskenManager KommunikationTel.: +49 (89) 649568 - 189alina.huelsken@tele5.deFür Fotoanfragen:TELE 5 FotoredaktionJudith HämmelmannTel.: +49 (89) 649568 - 182judith.haemmelmann@tele5.deInformationen und Bildmaterial zum Programm von TELE 5 finden Sieauch in der TELE 5-Presselounge unter presse.tele5.deOriginal-Content von: Tele 5, übermittelt durch news aktuell