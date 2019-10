München, Deutschland (ots) -Die "Zwei Herren mit Hund" sind völlig aus dem Häuschen... Eineneue Podcastfolge ist online!Nach den letzten beiden, nennen wir sie mal... ziemlich besonderenFolgen - einem Best-of als Wiedereinstieg aus der Sommerpause undeinem Live-Auftritt vom AGF Forum im Frankfurt, sind unsere "ZweiHerren mit Hund" zurück in ihrem gemütlichen Studio.In ihren altbekannten vier Wänden stürzen sie sich voller Inbrunstwieder in ihre Podcast-Passion. Kai Blasberg und Thomas Koch sindsich einig, dass Google, Facebook und Instagram lange genug Einflussauf den Menschen genommen haben - doch was passiert jetzt? Anstattendlich zu reagieren, geben Großunternehmen wie Volkswagen ihrenRückzug aus dem Print-Segment bekannt und bewegen sich mit Vollgaseinzig und allein in Fahrtrichtung "digitale Vermarktungsstrategie".Was unsere Werbeexperten davon halten und wie es passieren konnte,dass Bahnfahr-Befürworter-Blasberg in einem Flugzeug Champagnerbekommen hat, erfahrt ihr hier!Unbedingt reinhörenZwei Herren mit Hund Vol. 18Auf iTunes, Spotify oder eben Soundcloud.Hier geht's lang:https://soundcloud.com/zwei_herren_mit_hund/18-vor-oder-zuruckPressekontakt:TELE 5 KommunikationAlina HülskenManager KommunikationTel.: +49 (89) 649568 - 189alina.huelsken@tele5.deFür Fotoanfragen:TELE 5 FotoredaktionJudith HämmelmannTel.: +49 (89) 649568 - 182judith.haemmelmann@tele5.deInformationen und Bildmaterial zum Programm von TELE 5 finden Sieauch in der TELE 5-Presselounge unter presse.tele5.deOriginal-Content von: TELE 5, übermittelt durch news aktuell