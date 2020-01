Zwei Gläser Wasser: Die besten Tipps für ein gesundes Frühstück

Baierbrunn (ots) - Anmoderationsvorschlag: Frühstücken wie ein Kaiser, zu Mittagessen wie ein König und am Abend wie ein Bettelmann - so heißt es im Volksmund.Ob diese Empfehlung tatsächlich stimmt, verrät Ihnen Petra Terdenge:Sprecherin: Die Meinungen gehen auseinander: Für manche ist das Frühstück diewichtigste Mahlzeit des Tages, andere verzichten ganz darauf. Ute Essig von derApotheken Umschau rät, zum Start in den Tag die Energiereserven des Körpersaufzufüllen. Doch nicht jeder hat morgens schon Appetit:O-Ton Ute Essig 13 sec."Wer partout nichts essen mag in der Früh muss sich auch dazu nicht zwingen.Allerdings sollte man das Frühstück nicht durch mehrere kleine Snacks ersetzen,die sind nämlich der häufigste Grund für Übergewicht. "Sprecherin: Vor dem eigentlichen Frühstück sollten wir ausreichend trinken:O-Ton Ute Essig 23 sec."Wichtig wäre, morgens zuerst zwei Gläser Wasser hintereinander zu trinken. Dennnachts nimmt der Körper ja keine Flüssigkeit auf, schwitzt aber viel aus. Danngehören zu einem gesunden Frühstück gute Fette und Eiweiß und wenigKohlenhydrate. Also eben möglichst kein belegtes Weißbrot oder das klassischeBrötchen mit Marmelade."Sprecherin: Das ideale Frühstück ist antientzündlich, darmgesund und hilft sogarbeim Abnehmen. Es könnte zum Beispiel aus einem Mix aus gemahlenen Lein- undChiasamen plus Pflanzenmilch bestehen:O-Ton Ute Essig 21 sec."Dazu dann etwas zuckerarme Beeren oder Banane und einen Spritzer Zitrone.Ergänzend kann man nach Gusto Nüsse, Mandeln, Samen drauftun oder auch Flohsamenfür den Darm. Und antientzündliche Gewürze obendrauf, zum Beispiel Zimt, Kurkumaoder Kardamom."Dazu ein paar Tropfen Algenöl-Mischung - fertig ist das gesunde und leckereFrühstück. Wer sich eher von Zucchini-Aufstrich, Melonen-Sandwich oderWalnuss-Brötchen mit Lachsforelle angesprochen fühlt, findet die passendenRezepte in der Apotheken Umschau.Pressekontakt:Katharina Neff-NeudertTel. 089 / 744 33 360Fax 089 / 744 33 459E-Mail: presse@wortundbildverlag.dewww.wortundbildverlag.deWeiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/52678/4497570OTS: Wort & Bild Verlag - GesundheitsmeldungenOriginal-Content von: Wort & Bild Verlag - Gesundheitsmeldungen, übermittelt durch news aktuell