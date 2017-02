Zwei Ford Fiesta WRC beenden Rallye Schweden auf dem Podium, M-Sport baut WM-Führung aus (FOTO)

Weitere Suchergebnisse zu "Rallye":

Köln (ots) -- Ott Tänak/Martin Järveoja schrammen als Zweitplatzierte erneut nurknapp an ihrem ersten WM-Laufsieg vorbei- Titelverteidiger Sébastien Ogier/Julien Ingrassia beenden RallyeSchweden mit dem Ford Fiesta WRC auf Rang drei und sichern sichvier Zusatzpunkte in Power Stage- Mit dem selbst entwickelten und eingesetzten World Rally Car aufBasis des in Köln produzierten Ford Fiesta konnte M-Sport dieFührung in Hersteller-WM ausbauen14 Tage nach dem Sieg bei der Rallye Monte Carlo hat das britischeTeam M-Sport auch den zweiten Lauf der diesjährigenRallye-Weltmeisterschaft mit einer zweifachen Podiumsplatzierung fürden neuen Ford Fiesta WRC beendet. Die beiden Esten Ott Tänak/MartinJärveoja erkämpften sich mit ihrem fast 400 PS starken World RallyCar, das auf dem in Köln produzierten Ford Fiesta* basiert, Platzzwei. Rang drei ging an die amtierenden Weltmeister SébastienOgier/Julien Ingrassia. M-Sport baute mit diesem neuerlichen Erfolgdie Führung in der Herstellerwertung auf 20 Punkte aus, während sichdas französische Duo mit der zweitschnellsten Zeit auf derabschließenden Power Stage vier weitere Punkte für die Fahrer-WMsicherte. Elfyn Evans/Daniel Barritt (GB/GB) erreichten das Ziel imdritten Fiesta WRC von M-Sport auf der sechsten Position. TeemuSuninen/Mikko Markkula (SF/SF) beendeten die Rallye Schweden im neuenFord Fiesta R5 als Zweite der WRC-2-Kategorie."Zwei WM-Läufe, zwei Mal Doppelpodium - das ist ein unglaublichesErgebnis für das gesamte Team und beweist, welch großartiges Paketwir in diesem Jahr mit dem neuen Ford Fiesta WRC geschnürt haben",betont M-Sport-Chef Malcolm Wilson. "Mit diesem fantastischen Startin die Saison haben wir unsere Position an der Spitze derHerstellerwertung gestärkt und blicken nun voller Elan den kommendenVeranstaltungen entgegen - wohl wissend, dass wir das Potenzial fürweitere Topresultate besitzen. Das gibt uns noch mehrSelbstvertrauen. Jetzt freuen wir uns auf die Rallye Mexiko in gutdrei Wochen."Ott Tänak / Martin Järveoja (Ford Fiesta WRC, Platz 2) Mit Rangzwei in Schweden hat Ott Tänak sein bisher bestes Ergebnis bei einemLauf zur Rallye-WM wiederholt, für seinen Beifahrer Martin Järveojaist es bei seinem erst zweiten Einsatz an der Seite des 29-jährigenEsten das bisherige Karriere-Highlight. Gemeinsam sicherten sie sichauf vier der 17 gefahrenen Wertungsprüfungen (WP) die Bestzeit. DieSchlussetappe am Sonntag nahmen sie mit einem Rückstand von 3,8Sekunden auf Jari-Matti Latvala in Angriff, konnten das Tempo desFinnen aber nicht mehr mitgehen und brachten den Ford Fiesta WRCsicher ins Ziel."Insgesamt lief das Wochenende richtig gut für uns", freute sichTänak nach der Rallye. "Als einer der Ersten auf die Strecke zugehen, war am Freitag für mich eine neue Erfahrung. Am Samstagkonnten wir dann wieder mit gleichen Waffen kämpfen und einordentliches Tempo anschlagen. Damit bin ich sehr zufrieden. Was wirbei dieser Veranstaltung erreicht haben, macht uns viel Mut. Ichfühle mich im Fiesta WRC sehr wohl. Heute war mir sehr schnell klar,dass Jari-Matti Latvala kaum zu schlagen sein würde. Bereits auf derersten WP am Morgen fanden wir nicht in den gleichen Rhythmus wiegestern. Als einzige Option blieb uns der zweite Rang. Doch wir habenein großartiges Paket, auf dem wir aufbauen können. Es bleibt zwarnoch Arbeit zu erledigen, aber wir werden bis zur Rallye Mexikorichtig in die Hände spucken."Sébastien Ogier / Julien Ingrassia (Ford Fiesta WRC, Platz 3)Bei ihrem zweiten WM-Lauf am Steuer des vom FordEcoBoost-Turbobenziner angetriebenen Fiesta WRC haben Sébastien Ogierund Julien Ingrassia erneut den Sprung in die Top 3 geschafft. Dievierfache Weltmeister-Crew aus Frankreich musste am Freitag als Erstein die WP starten und wurde von der losen Schneeschicht auf denwinterlichen Pisten eingebremst - ließ sich von diesem Handicap dankall ihrer Erfahrung aber nicht über Gebühr bremsen und hielt Kontaktzur Spitze. Zu Beginn des Sonntags trennten die Drittplatziertenlediglich 16,6 Sekunden vom Führenden, ein unglücklicher Drehergleich nach dem Start der WP 16 warf sie jedoch weiter zurück. AlsZweitschnellster der sogenannten Power Stage sicherte sich der33-jährige Ogier noch vier weitere WM-Zähler."Das war eine harte Rallye, am Ende auf dem Podium zu stehen undviele Punkte mitzunehmen, freut uns sehr", so Ogier. "Auf der letztenEtappe konnten wir nach einem überflüssigen Fehler von mir kaum 50Meter nach dem Start der ersten Prüfung nicht mehr um eine besserePlatzierung kämpfen. Darum müssen wir zufrieden sein. Wir sind mitviel geringerer Vorbereitungszeit in die Saison gestartet als dieanderen, es dauert noch etwas, bis wir das perfekte Gefühl für dasAuto entwickelt haben und das volle Potenzial des Fiesta WRCausschöpfen können. So gesehen machen uns die bis jetzt errungenenResultate viel Mut, aber es liegt auch noch eine Menge Arbeit voruns."News aus dem Service ParkIm dritten von M-Sport eingesetzten Fiesta WRC fuhren ElfynEvans/Daniel Barritt auf Platz sechs. Die Waliser wurden bereits aufder WP 4 durch einen Reifenschaden um zwei Minuten zurückgeworfen undmussten für den Rest der Rallye Schweden als eine der Ersten auf dieStrecke gehen.Bei ihrem zweiten Start beim schwedischen WM-Lauf haben sich TeemuSuninen/Mikko Markkula mit dem neuen Ford Fiesta R5 nach einemdramatischen Zweikampf auf Rang zwei der WRC-2-Kategorievorgeschoben. Suninen legte dabei drei WP-Klassenbestzeiten vor. Inder Gesamtwertung der WM-Rallye belegten die beiden Finnen am EndePlatz zehn. Ihre französischen Teamkollegen Eric Camilli/BenjaminVeillas beendeten ihr Schweden-Debüt auf der viel beachteten viertenPosition in der WRC 2.* Kraftstoffverbrauch des neuen Ford Fiesta in l/100 km: 6,9 - 3,5(innerorts), 4,2 - 3,0 (außerorts), 5,2 - 3,2 (kombiniert);CO2-Emissionen (kombiniert): 118 - 82 g/km. CO2-Effizienzklasse: C -A+.1) Die angegebenen Werte wurden nach dem vorgeschriebenenMessverfahren [VO (EG) 715/2007 und VO (EG) 692/2008 in derjeweils geltenden Fassung] ermittelt. Die Angaben beziehen sichnicht auf ein einzelnes Fahrzeug und sind nicht Bestandteil desAngebotes, sondern dienen allein Vergleichszwecken zwischen denverschiedenen Fahrzeugtypen.Hinweis nach Richtlinie 1999/94/EG: Der Kraftstoffverbrauch unddie CO2-Emissionen eines Fahrzeugs hängen nicht nur von dereffizienten Ausnutzung des Kraftstoffs durch das Fahrzeug ab, sondernwerden auch vom Fahrverhalten und anderen nichttechnischen Faktorenbeeinflusst. CO2 ist das für die Erderwärmung hauptsächlichverantwortliche Treibhausgas. Weitere Informationen zum offiziellenKraftstoffverbrauch und den offiziellen spezifischen CO2-Emissionenneuer Personenkraftwagen können dem 'Leitfaden über denKraftstoffverbrauch, die CO2-Emissionen und den Stromverbrauch neuerPersonenkraftwagen' entnommen werden, der an allen Verkaufsstellenund bei http://www.dat.de/ unentgeltlich erhältlich ist. Für weitereInformationen siehe Pkw-EnVKV-Verordnung.Ford-Werke GmbHDie Ford-Werke GmbH ist ein deutsches Automobilunternehmen mitSitz in Köln. Das Unternehmen beschäftigt an den Standorten Köln undSaarlouis mehr als 24.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Seit derGründung des Unternehmens im Jahr 1925 wurden mehr als 40 MillionenFahrzeuge produziert. 