Mainz (ots) -Bizarre Blüten der Evolution und eine Region, in der Mythengeboren werden: Für die ZDF-Sendung "Terra X: Faszination Erde" reistDirk Steffens in der Folge "Australien - eine unendliche Geschichte"am Sonntag, 26. Februar 2017, 19.30 Uhr, auf den fünften Kontinent.Am darauf folgenden Sonntag, 5. März 2017, 19.30 Uhr, entführt derModerator die Zuschauer in "Arabien - Zauberreich zwischen denWelten" in die Märchenwelt von Tausendundeiner Nacht.In der ersten Folge geht es nach Australien - ein Land mit einerunendlichen Geschichte. Kein Tier verkörpert die australischeLebensart so wie der Koala. Die Evolution der Tiere ist eng mit derGeschichte des Kontinents verknüpft. Dirk Steffens begibt sich aufdie Spuren der Beuteltiere. Viele Besonderheiten des fünftenKontinents haben ihren Ursprung in der langen Geschichte vonAustraliens Landmasse und deren Beziehung zur Antarktis. Im Westenfinden sich die ältesten Steine der Erde. Sie sind 4,4 MilliardenJahre alt und damit Teil der ersten Erdkruste, die sich auf unseremPlaneten bildete.In der zweiten Ausgabe begeben sich die Zuschauer mit DirkSteffens auf die Spur von Legenden und Ereignissen mit großerBedeutung für die Menschheit. Der Moderator seilt sich 150 Meter tiefab in die Höhle Majlis al-Jinn - eine der größten Höhlenräume derErde. Er reist in die größte Sandwüste der Welt, die Rub al-Khali,und entdeckt dort die wechselhafte Geschichte der Oryxantilope. Aufsie geht ein Mythos zurück, der es bis in unsere Wälder geschaffthat: die Legende des Einhorns. Und vor der Küste des Oman taucht DirkSteffens nach den Ursachen eines Phänomens: In dem Wüstenstaat gibtes einen Landstrich, in dem für zwei Monate im Jahr Wasser imÜberfluss sprudelt - ein Glücksfall, der einen Artenreichtumbeschert, wie es ihn nirgends sonst in Arabien gibt.ZDF-Presseportal: http://ly.zdf.de/70RL/http://terrax.zdf.dehttp://twitter.com/ZDFpressehttp://twitter.com/ZDFhttp://facebook.com/ZDFterraXAnsprechpartnerin: Elisa Schultz, Telefon: 089 - 9955-1349Presse-Desk, Telefon: 06131 - 70-12108, pressedesk@zdf.deFotos sind erhältlich über ZDF Presse und Information, Telefon:06131 - 70-16100, und überhttps://presseportal.zdf.de/presse/faszinationerdePressekontakt:ZDF Presse und InformationTelefon: +49-6131-70-12121Original-Content von: ZDF, übermittelt durch news aktuell