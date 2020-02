Mainz (ots) - Nach "Durchbruch im Osten" nun "Deutschland in Trümmern": Diezweite Folge der dreiteiligen Doku-Reihe "Countdown zum Kriegsende - Die letzten100 Tage" sendet ZDFinfo erstmals am Donnerstag, 27. Februar 2020, 20.15 Uhr.Zuvor ist ab 19.30 Uhr erneut die Starfolge "Durchbruch im Osten" zu sehen, dieihre ZDFinfo-Premiere bereits am 26. Januar 2020 hatte. Folge 3 "Untergang undBefreiung" ist anlässlich des 75. Jahrestags des Endes des Zweiten WeltkriegsAnfang Mai 2020 in ZDFinfo erstmals zu sehen. In der ZDFmediathek ist die neueFolge "Deutschland in Trümmern" am Donnerstag, 27. Februar 2020, ab 10.00 Uhrverfügbar.Am 6. März 1945 waren es noch 64 Tage bis Kriegsende. Noch hielt die Wehrmachtgroße Teile des Reichsgebiets. Doch die Alliierten waren auf dem Vormarsch. ImOsten stand die Rote Armee an der Oder, im Westen war Köln das nächste großeZiel."Countdown zum Kriegsende" erzählt die Geschichte der letzten 100 Tage anhandder zentralen Ereignisse, lässt aber auch Szenen wieder aufleben, diesymbolhaften Charakter für das apokalyptische Panorama des Untergangs haben.Historiker wie Peter Longerich und Antony Beevor, Experten wie Heike Görtemakerund T.G. Otte sowie junge Wissenschaftler wie Maren Röger oder Mirko Drotschmannanalysieren die historischen Zusammenhänge und ordnen die Tage entlang derTimeline ein.Autor der Doku-Reihe ist Michael Kloft von Spiegel TV, der für ZDFinfo bereitsdie fünfteilige Reihe "Countdown zum Zweiten Weltkrieg" und die zwölfteiligeReihe "Der Zweite Weltkrieg" realisiert hat. Die beiden ersten Folgen von"Countdown zum Kriegsende - Die letzten 100 Tage" sind erneut am Dienstag, 3.März 2020, ab 0.45 Uhr, in ZDFinfo zu sehen.Ansprechpartner: Thomas Hagedorn, Telefon: 06131 - 70-13802; Presse-Desk,Telefon: 06131 - 70-12108, pressedesk@zdf.deFotos sind erhältlich über ZDF Presse und Information, 06131 - 70-16100, undüber https://presseportal.zdf.de/presse/countdownzumkriegsendePressemappe: https://presseportal.zdf.de/pm/geschichts-dokus-in-zdfinfo/"Durchbruch im Osten" in der ZDFmediathek: https://kurz.zdf.de/caM/https://twitter.com/zdfpressePressekontakt:ZDF Presse und InformationTelefon: +49-6131-70-12121Weiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/105413/4528534OTS: ZDFinfoOriginal-Content von: ZDFinfo, übermittelt durch news aktuell