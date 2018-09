Zwei FIRST STEPS-Awards für ZDF-Koproduktionen (FOTO)

Mainz (ots) -Der Dokumentarfilm "Tackling Life" von Johannes List (Buch undRegie), eine Koproduktion mit der ZDF-Redaktion Das kleineFernsehspiel, ist am Montagabend, 24. September 2018, in Berlin mitdem FIRST STEPS Award in der Kategorie "Bester Dokumentarfilm"ausgezeichnet worden. Für seine Hauptrolle in dem Spielfilm "Oray"von Mehmet Akif Büyükatalay (Buch und Regie) wurde Zejhun Demirov mitdem Götz-George-Nachwuchspreis geehrt.In der Jury-Begründung zu "Tackling Life" heißt es: "In seinemäußerst sensiblen Porträt zeigt Johannes List, wie menschlichesMiteinander und Integration vorbildlich gelingen können und welcheKraft daraus entsteht. Ein Film, der viel Mut macht und gleichzeitigmitreißend, witzig und höchst unterhaltsam ist.""Tackling Life" schildert den Alltag und die Welt der Mitgliederder ersten schwulen Rugby-Mannschaft Deutschlands, den "BerlinBruisers". Neben Sport und Selbstinszenierung geht es bei den"Bruisers" - zwischen Selbstverwirklichung und der Suche nachZugehörigkeit - um Verantwortung und Daseinsbewältigung. Im Wechselzwischen überhöhtem, rauschhaftem Sporterlebnis und der stillenBeobachtung der Protagonisten entsteht ein Bild von sensiblen undtiefgründigen Menschen, die immer wieder auch Spaß daran haben,spektakulär und laut zu sein. "Tackling Life" ist eine Produktion vonif... Productions in Koproduktion mit ZDF/Das kleine Fernsehspiel undder Hochschule für Fernsehen und Film München, gefördert vomFilmFernsehFonds Bayern. Die ZDF-Redaktion hat Burkhard Althoff.Den Götz-George-Nachwuchspreis für Zejhun Demirov begründet dieJury: "Realistisch und klischeefrei porträtiert Zejhun Demirov denjungen Oray. Glaubwürdig zeigt er die Selbstzweifel, die Entfremdungvon seiner geliebten Frau, die Sehnsucht nach einer Gemeinschaft,irgendwo eine Bedeutung zu haben, dazu zu gehören. Der Filmkonzentriert sich ganz auf diese Figur, und es ist nicht zuletzt derSpielkunst Zejhun Demirovs zu verdanken, dass wir uns auf ein ganzanderes Bild der islamischen Gemeinschaft einlassen können."Oray (Zejhun Demirov), ein junger Muslim, spricht im Streit mitseiner Ehefrau Burcu (Deniz Orta) die islamische Scheidungsformel'talaq' aus. Der Imam seiner neuen Kölner Gemeinde verlangt, dassOray sich nicht nur drei Monate lang von seiner Frau trennt, sondernsich von ihr scheiden lässt. Oray muss sich entscheiden, ob er einLeben in der neuen Gemeinde oder ein Leben mit Burcu führen will."Oray" ist eine Produktion von filmfaust in Koproduktion mit derKunsthochschule für Medien Köln und ZDF/Das kleine Fernsehspiel,gefördert von der Film- und Medienstiftung NRW. VerantwortlicherZDF-Redakteur ist Christian Cloos."FIRST STEPS - Der Deutsche Nachwuchspreis" wird seit 2000jährlich an herausragende Abschlussfilme von Studentinnen undStudenten der Filmschulen in den deutschsprachigen Ländern verliehen.Ansprechpartnerin: Cordelia Gramm, Telefon: 06131 - 70-12145;Presse-Desk, Telefon: 06131 - 70-12108, pressedesk@zdf.deFotos sind erhältlich über ZDF Presse und Information, Telefon:06131 - 70-16100, und überhttps://presseportal.zdf.de/presse/firststepsPressekontakt:ZDF Presse und InformationTelefon: +49-6131-70-12121Original-Content von: ZDF, übermittelt durch news aktuell