Zwei EBU Connect Gold Awards für ARTE-Trailer

Strasbourg (ots) - Der europäische Kulturkanal ARTE darf sich über zwei EBU Connect-Auszeichnungen in Gold freuen. Die von der European Broadcasting Union (EBU) ausgelobten Preise für Kreativität und Innovation im Bereich Broadcast-Marketing mussten dieses Jahr online verliehen werden. ARTE konnte dabei in gleich zwei Kategorien den ersten Platz belegen:BEST BRAND PROMOTIONDer schon 2019 mit dem Eyes & Ears Award ausgezeichnete ARTE Concert-Spot überzeugte auch die Jury der EBU. Link zum Spot: https://presse.arte.tv/zwei-ebu-connect-gold-awards-fuer-arte-trailer/ (http://presse.arte.tv/zwei-ebu-connect-gold-awards-fuer-arte-trailer/)Kreativ-Team :Cécile Chavepayre (Artistic Director ARTE), Juliette Nioré (Creative Direction & Director Magasin N), Julien Tandé (Director & Motion Design Magasin N), Camille Matinal (Production Magasin N).BEST CHANNEL, SEASONAL OR PLATFORM BRANDINGPrämiert wurde das weihnachtliche Sender-Design von ARTE, das auch die in die Weihnachtszeit fallenden Programmtrailer umfasste. Link zum Spot: https://presse.arte.tv/zwei-ebu-connect-gold-awards-fuer-arte-trailer/ (http://presse.arte.tv/zwei-ebu-connect-gold-awards-fuer-arte-trailer/)Kreativ-Team :Cécile Chavepayre (Artistic Director ARTE), Eric Nung (Creative Director "undercover.works"), Cyril Drouin (Director "undercover.works"), Charlotte Dumortier (Illustration "undercover.works"), Cécile Laporte (Production "undercover.works"), Laurent Box (Motion Designer "undercover.works"), Charlotte Baker (Motion Designer "undercover.works"), Françoise Losito (Motion Designer "undercover.works").Die EBU CONNECT Awards werden jedes Jahr unter der Schirmherrschaft der European Broadcasting Union in einer anderen europäischen Stadt veranstaltet. Die Vertreter der europäischen öffentlich-rechtlicher Sender wären dieses Jahr in Stockholm zusammengekommen, aufgrund der COVID-19-Pandemie musste die Konferenz leider ausfallen.Weitere Informationen zu den EBU CONNECT Awards unter https://www.ebu.ch/events/2020/05/ebu-connect-2020 .Pressekontakt:Manuel Schönung | manuel.schoenung@arte.tv | 0033 3 90 14 2009Weiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/9021/4603976OTS: ARTE G.E.I.E.Original-Content von: ARTE G.E.I.E., übermittelt durch news aktuell