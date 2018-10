Mainz (ots) -Die "ZDFzoom"-Dokumentation "Geheimakte VW - Wie die Regierung denKonzern schützt" von Hans Koberstein hat am Montag, 15. Oktober 2018,den Ernst-Schneider-Preis, den Journalistenpreis der deutschenWirtschaft, in der Kategorie Fernsehen gewonnen. Zudem erhielt die"ZDFzoom"-Dokumentation "Volksdroge Alkohol - Der legale Rausch" denDeutschen Sozialpreis 2018 in der Kategorie Fernsehen.Die mit dem Ernst-Schneider-Preis ausgezeichnete Dokumentation"Geheimakte VW" (Redaktion: Hilde Buder-Monath, Claudia Ruete), dieerstmals am 7. Juni 2017 im ZDF zu sehen war, beleuchtete damals nochunbekannte Hintergründe der VW-Abgasaffäre. Autor Hans Kobersteinging der Frage nach, was mit den betroffenen Fahrzeugen geschehensolle, die von ihren Besitzern im guten Glauben gekauft wurden, einumweltfreundliches Fahrzeug erworben zu haben. Zudem recherchierteer, ob es wirklich reicht, wenn VW die betroffenen Autos mit einemSoftware-Update nachbessern lässt.Der Preis wurde am Montagabend im Rahmen einer Festgala imGermanischen Nationalmuseum Nürnberg verliehen. Mit demErnst-Schneider-Preis, dem höchstdotierten deutschen Preis imWirtschaftsjournalismus, prämieren die Industrie- und Handelskammernseit 47 Jahren in den Kategorien Fernsehen, Hörfunk, Print, Internetund Innovation/Unterhaltungssendung Beiträge, die besondersideenreich und verständlich wirtschaftliche Zusammenhänge odertechnische Themen darstellen. Benannt ist die Auszeichnung nach demUnternehmer und Kunstmäzen Ernst Schneider, der von 1963 bis 1969Präsident des Deutschen Industrie- und Handelskammertages war.Mit dem Deutschen Sozialpreis 2018 in der Kategorie Fernsehenwurde die "ZDFzoom"-Dokumentation "Volksdroge Alkohol - Der legaleRausch" von Sanaz Saleh-Ebrahimi ausgezeichnet, die erstmals am 22.Februar 2017 im ZDF zu sehen war (Redaktion: Paul Amberg, BeateHöbermann). Die Doku beleuchtet, dass in Deutschland zehn MillionenMenschen ihre Gesundheit mit Alkohol gefährden. Diegesellschaftlichen Kosten: 60 Milliarden Euro im Jahr. Der Filmblickt bei den Verhandlungen zwischen Gesundheitsexperten und denzuständigen Bundesministerien um schärfere Regelungen beim Alkoholhinter die Kulissen und beleuchtet die Einflüsse der Alkohol-Lobby.Der Deutsche Sozialpreis, der Medienpreis der FreienWohlfahrtspflege, wird seit 1971 jährlich für herausragendejournalistische Arbeiten zu sozialen Themen in den Sparten Print,Hörfunk, Fernsehen und Online vergeben.Beide ausgezeichneten "ZDFzoom"-Dokumentationen sind in derZDFmediathek abrufbar."Geheimakte VW - Wie die Regierung den Konzern schützt":https://ly.zdf.de/2LT/"Volksdroge Alkohol - Der legale Rausch": https://ly.zdf.de/4ew/https://presseportal.ZDF.de/pm/zdfzoom-1/https://zoom.zdf.dehttps://twitter.com/ZDFpressehttps://facebook.com/ZDFAnsprechpartner: Thomas Hagedorn, Telefon: 06131 - 70-13802;Presse-Desk, Telefon: 06131 - 70-12108, pressedesk@zdf.deFotos sind erhältlich über ZDF Presse und Information, 06131 -7016100 und unter https://presseportal.zdf.de/presse/zdfzoomPressekontakt:ZDF Presse und InformationTelefon: +49-6131-70-12121Original-Content von: ZDF, übermittelt durch news aktuell