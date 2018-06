Berlin (ots) - Der Berliner Bezirk Friedrichshain-Kreuzberg hatein Zwangsverfahren wegen Zweckentfremdung gegen einen Eigentümereines Teils der Wohnanlage "Riehmers Hofgarten" eingeleitet.Das bestätigte Bezirksstadtrat Florian Schmid (Bündnis 90/DieGrünen) am Freitag der rbb-Abendschau auf Nachfrage. Diedenkmalgeschützte Anlage aus der Gründerzeit (Ende 19. Jh.) an derYorckstraße war in jüngster Zeit mehrfach verkauft worden. Seiteinigen Jahren herrscht dort zunehmend Leerstand, die verbleibendenMieter befürchten Immobilienspekulation und Luxussanierung.Der jetzige Eigentümer plant, das Areal mit zusätzlichenEigentumswohnungen zu verdichten, was der Bezirk ablehnt. Auch denAbriss des Yorck-Kinos hatte der türkische Investor erwogen. Gegenden dauerhaften Leerstand und die so nicht genehmigten Bauvorhabengeht der Bezirk nun vor. Falls der Eigentümer bis August nichteinlenke, würden Bußgelder fällig, notfalls die Einsetzung einesZwangsverwalters, so Schmidt zum rbb.Pressekontakt:Rundfunk Berlin- BrandenburgAbendschauChef vom DienstTel.: 030 - 97993 - 222 22abendschau@rbb-online.deOriginal-Content von: Rundfunk Berlin-Brandenburg (rbb), übermittelt durch news aktuell