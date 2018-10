Zwangshaft gegen Regierungspolitiker wegen Dieselabgasen in München rechtlich möglich und für die 'Saubere Luft' notwendig

Weitere Suchergebnisse zu "Diesel ICE Rolling":

--------------------------------------------------------------zur Stellungnahmehttp://ots.de/XqsxWh--------------------------------------------------------------Berlin (ots) - Deutsche Umwelthilfe reicht fristgerecht ihreStellungnahme beim Bayerischen Verwaltungsgerichtshof im Verfahrenfür saubere Luft in München ein - Nationales Recht enthält schonjetzt Grundlagen für eine Erzwingungshaft und bedarf keinerBestätigung durch den EuGH - Bayerischer Verwaltungsgerichtshofkündigte im August an, Zwangshaft gegen Ministerpräsident und anderePolitiker durch Europäischen Gerichtshof klären zu lassen -Bayerische Regierung zeigt auch kurz vor der Landtagswahl ihr Herzfür Dieselstinker und ihr Desinteresse am Gesundheitsschutz derMenschenIm Zwangsvollstreckungsverfahren der Deutschen Umwelthilfe (DUH)gegen die Bayerische Staatsregierung (AZ: 22 C 18.1718) hat der 22.Senat des Bayerischen Verwaltungsgerichtshofs (BayVGH) mit Schreibenvom 17. August 2018 angekündigt, die Frage der Zwangshaft gegenüberAmtsträgern eines deutschen Bundeslandes dem Europäischen Gerichtshof(EuGH) vorzulegen. Das höchste bayerische Verwaltungsgericht kommt zudem Schluss, dass die Erzwingungshaft gegenüber Amtsträgern "alleinerfolgversprechend erscheint", nachdem alle vorangegangenen Versucheüber die Androhung und Verhängung von Zwangsgeldern nicht zu einemrechtskonformen Verhalten der Staatsregierung geführt haben. AusSicht der DUH ist es skandalös und äußerst bedenklich, dass es in demVerfahren überhaupt zu der Frage kommen musste, ob politischeMandatsträger in Deutschland mittels angedrohter Zwangshaft zurEinhaltung rechtskräftiger Urteil bewegt werden müssen.In ihrer Stellungnahme vom 27. September 2018 weist die DUH daraufhin, dass es eigentlich keiner Prüfung durch den EuGH bedarf. Für denFall, dass das Gericht dennoch eine Vorabentscheidung durch den EuGHeinholt, regt die DUH an, dass ein beschleunigtes Verfahren beantragtwird. Dann sollte eine Entscheidung durch den EuGH nur drei bis vierMonate dauern.Dazu Jürgen Resch, Bundesgeschäftsführer der DUH: "Die BayerischeStaatsregierung weigert sich trotz angedrohter und vollstreckterZwangsgelder weiterhin beharrlich, ein bereits seit 2014rechtskräftiges Urteil umzusetzen und Diesel-Fahrverbote in derderzeit schmutzigsten Stadt Deutschlands zu verhängen. Nur dieseführen zu einer schnellstmöglichen Einhaltung der Grenzwerte fürStickstoffdioxid in München. Ministerpräsident Markus Söder und seinVorgänger Horst Seehofer stellen sich über das Recht, wenn sierechtskräftige Urteil ignorieren. Sie begehen damit einenFrontalangriff auf die Demokratie und gefährden wissentlich dieGesundheit der Münchner Bürger."Rechtsanwalt Remo Klinger, der die DUH in dem Verfahren vertritt:"Eine Vorlage an den EuGH ist nicht erforderlich, da eineErzwingungshaft bereits nach nationalem Recht zulässig ist. Wäre diesnicht so, liefe dies auf das Eingeständnis hinaus, dass das nationaleRecht nur unzureichende Werkzeuge enthält, um eines der wichtigstenVersprechen des Grundgesetzes zu erfüllen: einen handlungsfähigenRechtsstaat. In letzter Konsequenz hätte dies zur Folge, dass dieUnabhängigkeit der Justiz bedroht ist. Denn eine Justiz, die zwarunabhängig entscheiden kann, der aber keine wirksamen Instrumente andie Hand gegeben sind, um ihre Urteile durchzusetzen, ist keineJustiz."Die DUH fordert die Bayerische Staatsregierung auf, sich endlichaus dem Würgegriff der Konzerne zu befreien, das rechtskräftigeUrteil von 2014 umzusetzen und endlich im Sinne desGesundheitsschutzes der Münchener Bürger zu handeln. Alsschnellstmögliche Maßnahme für "Saubere Luft" in München sindDiesel-Fahrverbote zulässig und notwendig und in denLuftreinhalteplan aufzunehmen. Dies hat zuletzt auch dasBundesverwaltungsgerichts mit seinen Urteilen vom 27. Februar 2018bestätigt."Wenn sich der EuGH damit befassen muss, dass sich Politiker inDeutschland nicht an Recht und Gesetz halten, wäre dies eine Blamageauf ganzer Linie. Kanzlerin Merkel und Innenminister Seehofer sindaufgefordert, dies abzuwenden. Ansonsten verliert Deutschlandinternational an Glaubwürdigkeit. Recht und Gesetz können nicht erstdurch Verhaftung hochrangiger Politiker durchzusetzen sein", so Reschweiter.Die DUH rechnet fest damit, dass der EuGH, sollte es zu einerVorlage kommen, die Zulässigkeit der Zwangshaft als letztes Mittelzur Durchsetzung gerichtlicher Entscheidungen bei Verstößen gegenEuroparecht bestätigen wird. Bereits im Jahr 2014 hat der EuGH ineinem Verfahren zur Luftreinhaltung in Großbritannien entschieden,dass die Gerichte 'jede erdenkliche Maßnahme' ergreifen müssen, umdie Einhaltung der Grenzwerte für das DieselabgasgiftStickstoffdioxid durchzusetzen.Mehr Informationen:Stellungnahme DUH: http://l.duh.de/p181003Pressemitteilung vom 27.8.2018 "Bayerischer Verwaltungsgerichtshof:Europäischer Gerichtshof soll Zwangshaft gegen MinisterpräsidentSöder wegen Sauberer Luft in München prüfen" http://l.duh.de/p180827Kontakt:Jürgen Resch, Bundesgeschäftsführer0171 3649170, resch@duh.deProf. Dr. Remo Klinger, Rechtsanwalt, Geulen & Klinger Rechtsanwälte030 8847280, 0171 2435458, klinger@geulen.comDUH-Pressestelle:Andrea Kuper, Ann-Kathrin Marggraf030 2400867-20, presse@duh.dewww.duh.de, www.twitter.com/umwelthilfe, www.facebook.com/umwelthilfeOriginal-Content von: Deutsche Umwelthilfe e.V., übermittelt durch news aktuell