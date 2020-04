Zwangsanleihen! Das sollten Sie wissen

Lieber Leser,

selbst in einer Welt, in der Zentralbanken ohne jeden wirtschaftlichen Bezug einfach Geld herstellen können (und Ihr Geld damit entwerten), in denen die Banken den Staaten – und Unternehmen – einfach Anleihen abkaufen, benötigen die Regierenden dennoch Ihre Mithilfe. Denn die Gelddruckerei hat dort ihr natürliches Ende, wo es zu schnell ginge. Eines Tages kommen große Investoren auf die Idee ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung