Zwahlen Et Mayr: Was könnte passieren?

Die vorliegende Analyse beschäftigt sich mit der Aktie Zwahlen Et Mayr, die im Segment "Bauwesen" geführt wird. Die Aktie notiert im Handel am 18.03.2019, 00:48 Uhr, an ihrer Heimatbörse SIX Swiss Ex mit 260 CHF.

Unser Analystenteam hat Zwahlen Et Mayr auf Basis dieser Bewertung am Markt einer Analyse zugeführt. Insgesamt 6 Faktoren führen zu den einzelnen Einschätzungen als "Buy", "Hold" oder "Sell". Daraus wird im letzten Schritt eine Gesamteinschätzung ermittelt.

1. Relative Strength Index: Auf Basis des Relative Strength-Index ist die Aktie der Zwahlen Et Mayr ein Hold-Titel. Der Index misst die Auf- und Abwärtsbewegungen verschiedener Zeiträume (RSI7 für sieben Tage, RSI25 für 25 Tage) und ordnet diesen eine Kennziffer zwischen 0 und 100 zu. Für die Zwahlen Et Mayr-Aktie ergibt sich ein Wert für den RSI7 von 56,1, was eine "Hold"-Empfehlung nach sich zieht, sowie ein Wert für den RSI25 von 28,71, der für diesen Zeitraum eine "Buy"-Einstufung bedingt. Daraus resultiert das Gesamtranking "Buy" auf der Ebene des Relative Strength Indikators.

2. Anleger: Die Diskussionen rund um Zwahlen Et Mayr auf Plattformen der sozialen Medien geben ein deutliches Signal zu den Einschätzungen und Stimmungen rund um den Titel wider. Es gab weder positive noch negativen Ausschläge. Es wurden in den vergangenen Tagen überwiegend neutrale Themen rund um den Wert angesprochen. Damit kommt unsere Redaktion zu dem Befund, das Unternehmen sei als "Hold" einzustufen. Zusammengefasst ist die Redaktion somit der Auffassung, die Aktie von Zwahlen Et Mayr sei bezogen auf die Anlegerstimmung mit "Hold" angemessen bewertet.

3. Technische Analyse: Auf Basis des gleitenden Durchschnittskurses ist die Zwahlen Et Mayr derzeit ein "Buy". Denn der GD200 des Wertes verläuft in Höhe von 228,52 CHF, womit der Kurs der Aktie (260 CHF) um +13,78 Prozent über diesem Trendsignal verläuft. Dies entspricht der Einstufung als "Buy". Auf Basis der vergangenen 50 Tage ergibt sich ein gleitender Durchschnittskurs (GD50) von 224,28 CHF. Dies wiederum entspricht aus Sicht des Aktienkurses selbst einer Abweichung von +15,93 Prozent. Damit ist die Aktie in diesem Zeitraum ein "Buy"-Wert. Insgesamt entspricht dies dem Rating "Buy".