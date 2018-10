Zuwanderung ausländischer Fachkräfte - BA macht Vorschläge //BA-Presseinfo Nr. 27

Nürnberg (ots) - Verwaltungsrat und Vorstand legen Vorschläge zurVereinfachung der gezielten Erwerbsmigration vorDie BA hat in den vergangenen Jahren bereits vielfältigeErfahrungen in der Gewinnung und Vermittlung von ausländischenFachkräften gesammelt, zum Beispiel im Projekt "Triple Win" zurGewinnung von Pflegekräften aus Drittstaaten. Diese Expertise bringtsie nun in die Diskussion um ein "Fachkräfteeinwanderungsgesetz" unddessen Umsetzung ein. Eine im Frühjahr 2018 vom Verwaltungsrateingesetzte, übergreifende Arbeitsgruppe aus Mitgliedern desVerwaltungsrates und Verwaltung der BA hat unter Beteiligung vonExperten von Gewerkschaften, Arbeitgeberverbänden, Vertreternverschiedener Ministerien sowie weiterer Institutionen konkreteVorschläge zur Vereinfachung der gezielten Fachkräftezuwanderung ausDrittstaaten vorgelegt.Für insgesamt zehn Handlungsfelder wurden Herausforderungenbeschrieben und konkrete Maßnahmen erarbeitet, wie dieerwerbsbezogenen Zugangswege nach Deutschland vereinfacht werdenkönnen. Alle Ergebnisse und Vorschläge finden Sie in demAbschlussbericht, der dieser Pressemitteilung beigefügt ist.Informationen zum Mediendienst der Bundesagentur für Arbeit findenSie im Internet unter www.arbeitsagentur.media Folgen Sie derBundesagentur für Arbeit auf Twitter www.twitter.com/bundesagenturPressekontakt:Bundesagentur für ArbeitPresseteamRegensburger Strasse 104D-90478 NürnbergE-Mail: zentrale.presse@arbeitsagentur.deTel.: 0911/179-2218Fax: 0911/179-1487Original-Content von: Bundesagentur für Arbeit (BA), übermittelt durch news aktuell