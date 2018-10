Leipzig (ots) -Die Geschichte von Lara Amer ist ein Mutmacher für all jene, diein einer neuen Umgebung, einem fremden Land und einem neuenKulturkreis beruflich Fuß fassen möchten: Sie kam im vergangenen Jahrvon Syrien nach Leipzig, heute ist sie ein fester Bestandteil desManaged-Services-Teams von Allgeier Experts. Wie es dazu kam undwelche Chancen die Zuwanderung von Fachkräften Unternehmen bietet,verrieten Lara Amer und Patrick Mildner (Vorstand der AllgeierExperts SE) im gemeinsamen Gespräch.Frau Amer, Sie sind seit 2017 im Unternehmen. Erzählen Sie uns,wie Sie zu Allgeier Experts kamen.Lara Amer: Nach meiner Ankunft in Deutschland habe ich zunächsteinen Sprachkurs besucht. Danach wollte ich schnellstmöglich einefeste Arbeit finden. In meiner Heimat Syrien hatte ich bereits einIT-Studium absolviert, daher suchte ich im Internet nach Jobs imIT-Umfeld und bin über eine Online-Jobbörse auf eine Anzeige vonAllgeier Experts aufmerksam geworden. Am nächsten Tag habe ich meineUnterlagen persönlich vorbeigebracht. Das war ziemlich aufregend, damein Deutsch damals noch nicht so gut war. Meine AnsprechpartnerinElisabeth Müller, bei der ich mich an dieser Stelle noch einmal fürdie gute Betreuung bedanken möchte, hat mir direkt einigeEinsatzmöglichkeiten aufgezeigt und sich mit verschiedenen Kunden inKontakt gesetzt. Danach ging alles ganz schnell und ich bekam schonnach kurzer Zeit eine Zusage.Herr Mildner, Ihr Unternehmen setzt sich gezielt für dieIntegration von Flüchtlingen in den IT-Arbeitsmarkt ein. Was genaumachen Sie und warum?Patrick Mildner: Diversität und Gleichberechtigung am Arbeitsplatzsind elementare Werte unserer Unternehmenskultur. Diese Prinzipienfördern wir nach innen wie nach außen, etwa indem wir uns an derbundesweiten Initiative "Charta der Vielfalt" beteiligen. AlsArbeitgeber von mehr als 1800 Mitarbeitern sowie alsPersonaldienstleister haben wir darüber hinaus einen besonderen Blickauf den Arbeitsmarkt: Insbesondere im IT-Bereich besteht seit Jahreneine kontinuierlich hohe Nachfrage nach Fachkräften. Im Zuge derFlüchtlingswelle sind viele junge IT-Talente wie Lara zu unsgekommen, die bereits über ein sehr gutes Vorwissen verfügen undhelfen können, diese Lücke zu schließen. Durch die Vorbereitung aufden Berufseinstieg und die Vermittlung eines Jobs erhalten sie eineechte Perspektive. Wir unterstützen daher neben unserer eigenenTätigkeit als Arbeitgeber und Vermittler auch die Ausbildungsarbeitder gemeinnützigen Programmierschule ReDi School of DigitalIntegration.Frau Amer, in welchem Bereich sind Sie tätig und was ist IhreAufgabe?Lara Amer: Ich bin über Allgeier Experts im IT-Support bei einemKunden im Einsatz. Dort nehme ich Support-Anfragen zu diversenkundenspezifischen Anwendungen entgegen, zum Beispiel wenn einetechnische Störung vorliegt. Die Anfragen kommen meist in Deutschoder Englisch, per E-mail oder Telefon. Ich nehme die Anfragen auf,bearbeite sie und versuche dem Nutzer schnellstmöglich eine Lösung zubieten. Zur Einstufung und Dokumentation der eingehenden Anfragenverwenden wir ein Ticketsystem.Herr Mildner, Frau Amer ist fester Bestandteil eines Teams, dasbeim Kunden vor Ort im Einsatz ist. Gab es im Vorfeld BedenkenIhrerseits oder seitens des Kunden, ob die Sprachkenntnisseausreichen?Patrick Mildner: Als wir Frau Amer zum ersten Mal kennenlernten,was nebenbei gesagt zustande kam, weil Frau Amer proaktiv unserOffice in Leipzig betrat, um sich persönlich vorzustellen, sprach siesehr gutes Englisch und gebrochenes Deutsch. In unserem Unternehmenmacht jeder potenzielle Mitarbeiter einen oder mehrere Sprachtests,damit wir durch eine unabhängige Stelle den aktuellen Kenntnisstandder Bewerber zertifizieren können. Frau Amer bewies im schriftlichenDeutsch- und Englischtest, dass sie über ausreichendeSprachkenntnisse für die schriftliche Bearbeitung von Ticketsverfügt. Wir hatten daher keinerlei Bedenken, als wir sie dem Kundenvorstellten.Was sind aus Ihrer Sicht die wichtigsten Voraussetzungen, um inDeutschland beruflich Fuß zu fassen? Was müssen gerade IT-Fachkräftemitbringen? Und wie können Arbeitgeber sie ggf. unterstützen?Patrick Mildner: Es geht in erster Linie darum, Initiative zuzeigen und proaktiv auf mögliche Arbeitgeber zuzugehen. Bei AllgeierExperts stellen wir Menschen ein, an die wir glauben und die unsfachlich wie auch persönlich überzeugen. Wir schätzenPersönlichkeiten, die Mut haben und gewillt sind, andere Wege zugehen. In unserem mehr als 1.000 Kundenunternehmen großen Netzwerkhaben wir viele Ansprechpartner, von denen wir wissen, dass sielatent auf der Suche nach Experten sind. Vieles dreht sich natürlichauch um Sprachkenntnisse. Wer gute Englischkenntnisse mitbringt undbereit ist, sein Deutsch stetig zu verbessern, der hat bei vielenPositionen eine reelle Chance, den Job zu bekommen. Wann immernotwendig und wo es nicht bereits in Eigenregie geschieht, fördernwir unsere Mitarbeiter durch fachliche Schulungen undSprachschulungen in Deutsch und in Englisch.Frau Amer, wie stellen Sie sich Ihre berufliche Zukunft vor? Wohinmöchten Sie sich gerne entwickeln?Lara Amer: Seit ungefähr einem Jahr beschäftige ich mich mit derAnerkennung der Zertifikate aus meiner Ausbildung in der Heimat.Letzte Woche habe ich die Antwort bekommen, dass meine Ausbildungteilweise dem Abschluss einer IT-Systemelektronikerin entspricht. Ichmöchte sehr gern mein Wissen in diesem Bereich praktisch einsetzen.In einem halben Jahr kann ich die vollwertige Anerkennung erreichenund dann schauen wir mal, wo die weitere Reise hingeht.