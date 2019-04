Zuwanderer haben 2017 keine 447 Morde begangen

Berlin (ots) - Auf sozialen Medien wird ein Bild geteilt, wonach«Merkels Gäste» - gemeint sind in rechten Gruppen und Parteien damitmeist Zuwanderer - im Jahr 2017 in Deutschland 447 Menschen ermordethaben sollen. Dem gegenüber stünden «NULL TötungsdelikteEinheimischer an Zuwanderern». Als Quelle wird das Bundeskriminalamt(BKA) angegeben.BEWERTUNG: Laut Kriminalstatistik haben Zuwanderer 2017 nicht 447Menschen ermordet.FAKTEN: In Kriminalstatistiken werden Asylbewerber, anerkannteFlüchtlinge, abgelehnte Asylsuchende und illegal in DeutschlandLebende zusammenfassend als Zuwanderer bezeichnet.Über diese Zuwanderer führt das BKA eine eigene Statistik, auf diesich der Post anscheinend bezieht. Das Dokument heißt «Kriminalitätim Kontext von Zuwanderung» und ist für jeden auf der Website des BKAabrufbar: http://ots.de/TPVr3hDie Angaben darin beruhen auf der Polizeilichen Kriminalstatistik.Aufgelistet werden jeweils nur Tatverdächtige, nicht verurteilteTäter.Im BKA-Dokument steht nirgends, im Jahr 2017 habe es 447 Mordegegeben. Nach Angaben der Behörde wurden 32 Menschen ermordet. 447ist hingegen die Zahl der Straftaten gegen das Leben - neben Mordetwa auch Totschlag, Schwangerschaftsabbruch und fahrlässige Tötung.Gezählt werden Taten, bei denen Menschen ums Leben kamen (vollendeteDelikte), sowie Versuche.Anhand dieser Kriterien ist auch die Aussage «NULL Tötungsdelikte»von Deutschen an Zuwanderern nicht ganz korrekt. Laut BKA wurde in 38Fällen ein Zuwanderer Opfer einer Straftat gegen das Leben, bei derein Deutscher tatverdächtig war. In allen Fällen blieb es jedoch beimVersuch, niemand wurde getötet.Pressekontakt:- Kontakt zum dpa-Faktencheckteam: faktencheck@dpa.com© dpa Deutsche Presse-Agentur GmbH. Die vorstehenden Inhalte sindurheberrechtlich geschützt. Jegliche Nutzung von Texten, Grafiken undBildern ohne vertragliche Vereinbarung oder sonstige ausdrücklicheZustimmung der dpa unzulässig. Dies gilt insbesondere für dieVerbreitung, Vervielfältigung und öffentliche Wiedergabe sowieSpeicherung, Bearbeitung oder Veränderung. Alle Rechte bleibenvorbehalten.Original-Content von: dpa-Faktencheck, übermittelt durch news aktuell