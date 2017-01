Zuwachs für die H(ear)spots: Über 2.000 Adressen für Nutzer von Hörlösungen / Initiative beat the silence erweitert Datenbank für induktive Höranlagen (FOTO)

Innsbruck, Österreich (ots) -Nach dem erfolgreichen Start der ersten Suchmaschine für induktiveHöranlagen im deutschsprachigen Raum vor einem Jahr hat dieInitiative beat the silence die Datenbank nun um 600 neue Einträgeerweitert. Die Suchmaske auf der Webseite www.beat-the-silence.orgeröffnet ab sofort den Zugriff auf weit mehr als 2.000 Adressen vonVeranstaltungsorten, öffentlichen Einrichtungen und Einzelhändlern inÖsterreich und Deutschland, die mit einer Induktionsschleifeausgestattet sind - diese Technologie erleichtert Nutzern vonHörlösungen das Zuhören ganz wesentlich.Das Gespräch am Bankschalter, die Bestellung an der Wursttheke,die Beratung beim Arzt - viele alltägliche Situationen stellen Trägervon Hörgeräten oder Hörimplantaten vor eine Herausforderung.Unzählige Einrichtungen in Deutschland und Österreich gehenmittlerweile auf die Bedürfnisse von Menschen mit Hörverlust ein undhaben in ihren Räumen Induktionsschleifen verlegen lassen. DieSuchmaschine "H(ear)spots" auf der Webseite www.beat-the-silence.orggibt schnell und einfach Auskunft, wo im Umkreis sich Orte mit einersolchen induktiven Höranlage befinden.Insbesondere große Veranstaltungsorte haben häufig eineRaumakustik, die sich negativ auf die Verständlichkeit von Spracheoder Musik auswirken kann. Der Verstärker einer Induktionsanlagesendet Sprache oder Musik an eine Kabelschleife, die einelektromagnetisches Feld erzeugt. Audioprozessoren von Hörgerätenoder Hörimplantaten, die über eine Induktionsspule verfügen, könnendas elektromagnetische Wechselfeld aufnehmen und die Signale imAudioprozessor umwandeln. Auf diese Weise werden äußere Störgeräuscheminimiert.Zu den mehr als 2.000 österreichischen und deutschen Adressen, diein der Suchmaschine "H(ear)spots" auf www.beat-the-silence.orggeführt sind, gehören zum Beispiel Drogerien, Supermärkte, Banken,Arztpraxen, Kirchen, Konzertsäle, Hörgeräteakustiker, U-Bahnhöfe oderUniversitäten. Nutzer der "H(ear)spots" können zudem eigene Orte mitInduktionsschleifen vorschlagen, sollte ein Eintrag noch nichtvorhanden sein.beat the silence - der Stille entgegentretenDie Initiative beat the silence möchte Hörverlust als Barriere fürKommunikation überwinden und Hilfe anbieten. Auf den verschiedenenKanälen der Initiative können sich Betroffene und deren Angehörigeüber das Thema Hörverlust informieren und austauschen. Das Herzstückder Initiative bildet die Website www.beat-the-silence.org - außerdemkommuniziert die Initiative vor allem über ihren Facebook- undTwitter-Account. Unterstützt wird beat the silence u.a. vomHörimplantathersteller MED-EL.Pressekontakt:beat the silencec/o Emanate GmbHHolger LappeBlumenstraße 28D-80331 MünchenTelefon: 089 12445200presse@beat-the-silence.orgOriginal-Content von: beat the silence, übermittelt durch news aktuell