Neckarsulm (ots) -Mit der Einführung der neuen Eigenmarken gibt es bei Kaufland absofort Baby- und Kinderbekleidung in hochwertiger Qualität zugünstigen Preisen.Sicherheit und Qualität ist vor allem bei Baby- undKinder-Bekleidung oberstes Gebot. Kaufland setzt mit den zwei neuenEigenmarken "Kuniboo" und "Hip & Hopps" nun ein Zeichen: Bei beidenMarken sind die Textilien nach Ökotex 100 zertifiziert. Darüberhinaus bestehen alle verwendeten Naturfasern konsequent ausGOTS-zertifizierter Bio-Baumwolle. Die Artikel sindressourcenschonend produziert und durch unabhängige Labore undTestinstitute geprüft. Materialien und Lieferanten werden nachstrengen Kriterien ausgewählt. Die einzelnen Artikel sind modisch undangenehm zu tragen, aber vor allem robust, praktisch im täglichenGebrauch und problemlos in der Maschine waschbar. Auch bei derVerpackung spielt der Nachhaltigkeitsaspekt eine große Rolle: aufPlastik wurde entsprechend der 360 Grad Plastikstrategie soweit wiemöglich verzichtet. Stattdessen wird auf FSC-zertifiziertes Papieroder Pappe in Form von Banderolen oder Boxen mit freien Fühlfensterngesetzt. Studien von Statista und Greenpeace belegen, dass Elternbeim Kauf von Kinderkleidung vor allem auf nachhaltig produzierteProdukte achten. Damit liegt Kaufland mit Kuniboo und Hip & Hoppsgenau richtig und will sich mit den neuen Eigenmarken im SegmentBaby- und Kinderausstattung sowohl im Sortiment als auch durchattraktive Sonderaktionen stärker positionieren.Kuniboo als Begleiter für die ganz KleinenMit Kuniboo bekommt die Kaufland-Textilfamilie Zuwachs im BereichBaby- und Kleinkinderkleidung. Die Eigenmarke bietet eine großeAuswahl an Artikeln für den täglichen Bedarf wie Shirts, Bodies,Leggins, Mützen, Lätzchen oder Schlafanzüge. Das Sortiment wird imJahresverlauf regelmäßig durch Sonderaktionen wie Bettwäsche,Frottierwaren oder Babygeschirr ergänzt. Die Produkte überzeugendabei mit fröhlichen, bunten und ansprechenden Designs sowie einemganz eigenen Botschafter:"Wir wollten der Marke ein besonders freundliches, kindgerechtesGesicht geben. Der kleine Waschbär Kuniboo steht für die Freude undden Spaß, den unsere Kleidung verspricht, aber auch fürunkomplizierte und robuste Eigenschaften. Gemeinsam mit seinenFreunden wie Bieber oder Eule sorgt Kuniboo als täglicher Begleiterfür eine fröhliche, bunte Kinderwelt und ist damit mehr als nur einMarkenlogo", so Stefan Hüttemeister, Markenführung International beiKaufland. "Die Marke hat zudem einen hohen Wiedererkennungseffekt underzeugt spontane Sympathie, auch die Aussprache des Namens klingtfröhlich und unbeschwert."Aktive Schulkinder starten mit Hip & HoppsNach der Baby- und Kleinkindphase bestimmen viele Kinder bei derWahl ihrer Kleidung bereits mit. Hierfür hat Kaufland die Marke Hip &Hopps entwickelt. Die Textilien sind mit modischen Statements undcoolen Sprüchen versehen und für Schulkinder von 6 bis 10 Jahrenaltersgerecht entworfen. Wie bei Kuniboo wird auch bei Hip & Hoppsgrößten Wert auf eine nachhaltige Produktion und beste Qualität zugünstigen Preisen gelegt."Beide Marken überzeugen durch ausgewählte, ressourcenschonendeMaterialien, gute Verarbeitung, Langlebigkeit und Funktionalität.Gerade bei Kinderkleidung liegen unsere Qualitätsstandards nochmalshöher. Sowohl die interne Qualitätssicherung als auch externeInstitute prüfen regelmäßig die Einhaltung dieser Standards. UnsereKunden sollen auf unsere Marke vertrauen und mit einem guten Gefühleinkaufen können. Die Textilien sind mit modischen Statements undcoolen Sprüchen versehen und für Schulkinder von 6 bis 10 Jahrenaltersgerecht entworfen. Wie bei Kuniboo wird auch bei Hip & Hoppsgrößten Wert auf eine nachhaltige Produktion und beste Qualität zugünstigen Preisen gelegt."Beide Marken überzeugen durch ausgewählte, ressourcenschonendeMaterialien, gute Verarbeitung, Langlebigkeit und Funktionalität.Gerade bei Kinderkleidung liegen unsere Qualitätsstandards nochmalshöher. Sowohl die interne Qualitätssicherung als auch externeInstitute prüfen regelmäßig die Einhaltung dieser Standards. UnsereKunden sollen auf unsere Marke vertrauen und mit einem guten Gefühleinkaufen können. Durch die Unterzeichnung desGreenpeace-Detox-Commitments machen wir uns zudem stark für dieVermeidung von gefährlichen Schadstoffen und die Sicherstellung eineswichtigen Standards ökologischer und sozialerProduktionsbedingungen", erläutert Susann Pannicke, Einkauf Non-FoodInternational bei Kaufland. Über KauflandKaufland ist ein international tätiges Einzelhandelsunternehmenmit über 1.270 Filialen und rund 140.000 Mitarbeitern in siebenLändern. Bundesweit handelt es sich um rund 660 Filialen und rund75.000 Mitarbeiter. Mit durchschnittlich 30.000 Artikeln bietet dasUnternehmen ein großes Sortiment an Lebensmitteln und Produkten destäglichen Bedarfs. Der Fokus liegt vor allem auf denFrischeabteilungen Obst und Gemüse, Molkereiprodukten sowie Fleisch,Wurst, Käse und Fisch. Als Teil der Schwarz Gruppe gehört Kaufland,mit Sitz in Neckarsulm in Baden-Württemberg, zu den führendenUnternehmen im Lebensmitteleinzelhandel in Deutschland und Europa.Ein wichtiger Bestandteil der Unternehmenspolitik ist,Verantwortung für Mensch und Umwelt zu übernehmen. Dabei achtetKaufland besonders auf die nachhaltige Gestaltung des Sortiments. DasUnternehmen setzt sich für verantwortungsvolleProduktionsbedingungen, artgerechtere Haltungsbedingungen und denErhalt natürlicher Lebensräume ein. Die Kunden haben eine großeAuswahl an umweltfreundlichen sowie fair gehandelten Produkten.