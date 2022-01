Zuwachs in der Geschäftsführung / YK Group heißt Michael von Stern als CFO willkommen

Hamburg (ots) -Für die YK Group stehen die Zeichen auch im neuen Jahr auf Wachstum. Die 2021 formierte Gruppe mit Sitz in Hamburg hat in ihrem Gründungsjahr mit Yieldkit, digidip und shopping24 gleich drei Unternehmen unter ihrem Dach vereinen können. Für 2022 hat das Commerce Advertising-Netzwerk weitere Akquisitionen geplant. Ziel der Buy-and-Build-Strategie: Der Aufbau eines globalen Champions für Commerce Content, Affiliate- und Performance-Marketing. Maßgeblich mit vorantreiben wird diesen spannenden Weg ab sofort Michael von Stern, der sich der bisherigen Geschäftsführung um Daniel Neuhaus (CEO), Tobias Conrad (CCO) und Nils Grabbert (CTO) als CFO anschließt."Wir sind mehr als glücklich, mit Michael von Stern unseren absoluten Wunschkandidaten für diese wichtige Position gewonnen zu haben", so Daniel Neuhaus, CEO der YK Group. "Ob im Affiliate Marketing oder M&A-Bereich: Von seiner umfassenden Expertise, die Michael in verschiedenen Führungspositionen auf globaler Ebene über viele Jahre erfolgreich unter Beweis gestellt hat, wird die Gruppe erheblich profitieren."Zuvor war Michael von Stern als Geschäftsführer unter anderem bei Rakuten Advertising, zanox (heute Awin) und eprofessional in der Performance Advertising-Branche sowie in anderen Unternehmen tätig. Der studierte Diplom-Ingenieur verfügt auf internationaler Ebene über mehr als 20 Jahre Management-Erfahrung in den Bereichen Finance, Human Resources, Legal and Operations.In seiner neuen Position führt Michael von Stern die Finanzgeschäfte der gesamten Unternehmensgruppe sowie die Bereiche Recht und Personalwesen."Nach mehr als zwei Jahrzenten Erfahrung in der Werbe- und Technologiebranche bin ich gespannt auf die neuen Herausforderungen in einem Unternehmen, das die Marktführerschaft im Commerce Advertising anstrebt", so Michael von Stern. "Ich freue mich auf die Zusammenarbeit mit unserem exzellenten Team und darauf, die YK Group gemeinsam auf das nächste Level zu bringen."Über YK GroupDie YK Group bündelt das Engagement von Waterland Private Equity im Affiliate- und Performance-Marketing. Der Gruppe gehören Yieldkit, eine Technologie-Plattform für Performance- und Affiliate-Marketing, digidip, ein Spezialist für Premium-Content-Monetarisierung, sowie das commerce network shopping24 an. Das Management der YK Group besteht aus Daniel Neuhaus (CEO), Tobias Conrad (CCO), Nils Grabbert (CTO) und Michael von Stern (CFO).Pressekontakt:Jan OelkerT: +49 40 41498912E: press@yieldkit.comOriginal-Content von: Yieldkit GmbH, übermittelt durch news aktuell