Zuwachs bei 28 BLACK / Energy Drink 28 BLACK erweitert seine Produktrange um zwei neue Geschmacksrichtungen

Luxemburg/Berlin (ots) - Nach der erfolgreichen Einführung von 28 BLACK Hanf in diesem Jahr setzt der Energy Drink mit den Line Extensions 28 BLACK Limette-Minze und 28 BLACK Blood Orange für 2021 auf Zitrusfrüchte. "Fruchtig ist ja schon immer das Thema von 28 BLACK gewesen", erklärt Felin-Joy Sade, Marketing Director bei 28 BLACK. "Und mit der Geschmacksrichtung Blutorange konnten wir gerade bei unserer Halloween-Edition punkten. Da lag es nahe, Blutorange über die Edition hinaus ins Sortiment aufzunehmen. Und für Limette-Minze sehen wir besonders für den Sommer großes Potenzial. Die ist einfach herrlich erfrischend und eignet sich auch ausgezeichnet zum Mixen."Das geschmacksintensive Zitrus-Duo 28 BLACK Limette-Minze und 28 BLACK Blood Orange ist ab sofort für den LEH verfügbar sowie im 28 BLACK Online-Shop erhältlich und wie alle 28 BLACK-Sorten vegan und mit dem V-Label ausgezeichnet. Angereichert mit Vitaminen, ohne Taurin sowie gluten- und laktosefrei passen auch die beiden Neuzugänge zu vielen Ernährungstrends und in das Portfolio anspruchsvoller Konsumenten. Unterstützt wird die Line Extension durch reichweitenstarke Online-Werbung, Aktivierung über die Social Media-Kanäle, Großflächen und Print.Über 28 BLACK28 BLACK wird in Deutschland über die CALIDRIS 28 Deutschland GmbH vertrieben. Die CALIDRIS 28 Deutschland GmbH gehört zum Unternehmensverbund der Splendid Drinks AG (www.splendid-drinks.com (http://www.splendid-drinks.com)).28 BLACK, der andere Energy Drink, kommt ohne Taurin und Konservierungsstoffe aus und ist vegan, gluten- und laktosefrei. Die Produktpalette umfasst Sorten für jeden Geschmack - von klassisch über fruchtig-frisch bis hin zu sauer-prickelnd oder kalorien- und zuckerfrei. 28 BLACK überzeugt nicht nur geschmacklich, sondern auch optisch - die stylischen Dosen wurden für ihr unverwechselbares Design mit dem German Design Award in der Kategorie "Excellent Communications Design Packaging" ausgezeichnet.Pressekontakt:C.M.W. S.A.Sibylle Erler8, Am ScheerleckL-6868 Wecker(Luxembourg)Tel.: +352 26 71 39 50s.erler@cmw.luVertriebskontaktCALIDRIS 28 Deutschland GmbHNicole RezguiKuckucksweg 10D-14195 BerlinTel.: +49 30 688 34 25 20sales@calidris28.comOriginal-Content von: 28 BLACK, übermittelt durch news aktuell