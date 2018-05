Zuversicht nach der Insolvenz beim Bootsbauer Bavaria

GIEBELSTADT (dpa-AFX) - Der insolvente Bootsbauer Bavaria aus Giebelstadt in Unterfranken will bis Juli einen neuen Investor finden.



"Wir sind zuversichtlich", sagte Tobias Brinkmann, der im Rahmen des Eigenverwaltungsverfahrens als Sanierungsexperte in die Geschäftsführung der Bavaria Yachtbau GmbH berufen worden war, am Dienstag der Deutschen Presse-Agentur. Man habe sich für die Investorensuche bewusst einen engen Zeitplan gesetzt: "Das ist aus unserer Sicht erforderlich, denn Kunden, Mitarbeiter und Lieferanten wollen in kurzer Zeit sehen, dass Bavaria auf neuen, festen Füßen steht."

Das Amtsgericht Würzburg hatte Ende April ein vorläufiges Insolvenzverfahren in Eigenverwaltung eröffnet. Seitdem hat sich nach Brinkmanns Worten die Lage stabilisiert. Die Produktion laufe weiter, mit allen wichtigen Lieferanten habe man Vereinbarungen über eine Weiterbelieferung treffen können. Auch alle 600 Mitarbeiter seien im Einsatz: "Es ist eine gewisse Ruhe eingekehrt."

Die seit 40 Jahren im Landkreis Würzburg existierende Werft war aus bislang unklaren Gründen in eine finanzielle Schieflage geraten. Bavaria gehört zu den größten Werften in Deutschland und zählt eigenen Angaben zufolge zu den Marktführern beim Yachtbau in Europa. Zum Angebot gehören dem Unternehmen zufolge Segelyachten, Motoryachten und Katamarane./zk/DP/tos