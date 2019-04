Zuverlässiges Endgerätemanagement durch erfolgreiche LTSR-Strategie von Unicon Software (FOTO)

Karlsruhe (ots) -Mit sofortiger Wirkung bietet Unicon Software das neue Long TermService Release (LTSR) eLux® RP 6.5 und Scout Enterprise ManagementSuite® 15.5 zum Download auf www.myelux.com an. Die Kombination desBetriebssystems eLux® und der Verwaltungssoftware Scout EnterpriseManagement Suite® bietet eine bewährte Softwarelösung fürzentralisierte IT-Installationen für mobile und stationäre Clients.Sie ist skalierbar, Enterprise-fähig und multinational einsetzbar.Das 64-Bit-Betriebssystem eLux® RP 6 bietet eine neue, moderneOberfläche sowie eine optimierte WLAN- und LTE-Unterstützung vonx86-basierten Notebooks. Es kann auf einer breitenHerstellerplattform eingesetzt werden, so auch auf den aktuellenHardware-Generationen von Dell, Fujitsu, HP, Lenovo und Nexterminal.Die wesentlichen Vorteile des LTSR sind verlängerte Lebens- undSupportzyklen für eLux® und die Scout Enterprise Management Suite®von 12 bis 18 Monaten, innerhalb derer Unicon Software regelmäßigsogenannte Cumulative Updates (CU) für das LTSR veröffentlicht. DieseUpdates beinhalten Fixes für das LTSR sowie Anpassungen zurVereinfachung der fortlaufenden Wartung. Das gewährleistet hoheStabilität und effektive Fehlerbeseitigung. Mit der Entscheidung fürein LTSR erhalten Kunden eine qualitativ hochwertige, stabileVersion, durch die sie ihren Management-Aufwand optimieren und dieTotal Cost of Ownership (TCO) verringern können.Unicon Software bietet darüber hinaus jedes Quartal diesogenannten Current Releases (CR) für eLux® RP und Scout EnterpriseManagement Suite® an. Diese richten sich an Betreiber dynamischerUmgebungen, in denen es darauf ankommt, über die neuesten Featuresund Funktionalitäten zu verfügen.Unicon Software, Hersteller von eLux® RP und Scout EnterpriseManagement Suite®, hat das Long-Term-Service-Release-Konzepteingeführt, damit Kunden nicht bei jedem Security-Fix umfangreicheAbnahmetests durchführen müssen. Gerade Kunden mit Installationen vonmehreren Tausend Thin Clients erweitern den Funktionsumfang nichtjedes Quartal. Mit einem LTSR haben diese Kunden die Möglichkeit, dieClient-Software mit weniger Aufwand zu aktualisieren und etwaigeSicherheitslücken schnell zu schließen. Den Erfolg des LTSR-Konzeptsbestätigt auch Dipl. Ing. Marcus Friedrich von der Finanz InformatikGmbH & Co. KG., Leiter des Client-Teams, das die IT der deutschenSparkassen mit rund 225.000 Geräten unter eLux® RP und ScoutEnterprise Management Suite® betreut: "Wir haben bei dem Einsatz desbisherigen LTSR sehr gute Erfahrungen in den Bereichen Stabilität,Sicherheit und Kundenzufriedenheit gemacht."Ein weiterer Vorteil für die Kunden ist, dass das LTSR in dernormalen Lizenz enthalten ist. Die Kosten für die eLux & ScoutEnterprise Management Suite-Lizenz inkl. 12 Monaten SoftwareSubscription betragen derzeit 79,- EUR brutto (UVP). ZusätzlicheKosten oder Neulizenzierungen fallen nicht an.Für einen zusätzlichen Sicherheitsgewinn unterstützt das aktuelleLTSR die Client-Komponente der marktführenden Lösung fürkontextbasierte Sicherheit des deutschen SoftwareherstellersdeviceTRUST. Damit sind Unternehmen in der Lage, ihren Mitarbeiternund Partnern einen agilen und vor allem sicheren Zugriff aufvirtuelle Arbeitsplatzumgebungen zu ermöglichen. deviceTRUSTüberzeugt durch eine einfache und schnelle Implementierung ohnezusätzlichen Bedarf an weiterer Infrastruktur. "Wir freuen uns, mitder Unicon Software Entwicklungs- und Vertriebs GmbH einen starkenPartner an der Seite zu haben und sind überzeugt davon, mit derZusammenarbeit den Kunden einen echten Mehrwert für ihre virtuellenArbeitsplatzkonzepte zu bieten.", sagt Sascha Göckel, CEO bei derdeviceTRUST GmbH.Über Unicon SoftwareUnicon Software ist ein erfahrener Anbieter fürCloud-Computing-Lösungen in Kombination mitThin-Client-Infrastrukturen. Seit 1993 entwickelt und erweitert derHersteller seine Cloud-Computing-Software und bietet Unternehmenflexible, kostengünstige und sichere IT-Lösungen. Das Linux-basierte,hardwareunabhängige Betriebssystem eLux® und die Scout EnterpriseManagement Suite® sind die perfekte Softwarelösung für zentralisierteIT-Landschaften. eLux läuft auf mehr als einer Million Thin Clientsin 65 Ländern.Weitere Informationen finden Sie unterhttps://www.unicon-software.com.Über deviceTRUSTdeviceTRUST bietet die zentrale Kontextplattform für Unternehmen.Sie ermöglicht es Anwendern, von jedem Ort aus, mit jedem beliebigenEndgerät, über jedes Netzwerk und zu jeder Zeit mit ihrem digitalenWorkspace zu arbeiten. Gleichzeitig stellt sie den IT-Abteilungen dieerforderlichen Informationen und Kontrollmechanismen zur Einhaltungaller Sicherheits-, Compliance- und regulatorischer Vorgaben zurVerfügung. Mit seinen zum Patent angemeldeten Technologien stelltdeviceTRUST mehr als 200 Hardware-, Software-, Netzwerk-,Sicherheits-, Performance- und Standorteigenschaften bereit.deviceTRUST lässt sich problemlos in jede bestehendeWorkspace-Management-Lösung integrieren und benötigt keinezusätzliche Infrastruktur. Der Kontext ist immer aktuell, und jedeÄnderung löst eine definierbare Aktion aus. deviceTRUST -Contextualizing ITWeitere Informationen finden Sie unter https://devicetrust.de.