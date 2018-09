Zutritt erlaubt: Der WDR öffnet in Köln die Türen für rund 500 Kinder

Köln (ots) -Oft heißt es: Für Kinder kein Zutritt. Doch nicht bei der "DieSendung mit der Maus" und dem Westdeutsche Rundfunk. Noch nie hat derWDR beim Maus-Türöffner-Tag so viele Türen für Kinder geöffnet wie indiesem Jahr. Rund 500 Maus-Fans können am 3. Oktober 2018 erleben,wie es ist, wenn Journalisten und Moderatoren auf Sendung gehen. ImWDR-2-Übungsstudio planen sie ihre eigene Radiosendung, vor denTV-Studios geht es auf den Regiestuhl eines Ü-Wagens, KiRaKa zeigt,wie man Radio für Kinder macht, und WDR 4 lädt zur Sendung insFunkhaus ein. Auch das Kinderfernsehstudio des WDR macht am 3.Oktober seine Türen auf. Hier lernen Kinder ab acht Jahren, wie eineGreenbox funktioniert - und wie es sich anfühlt, einmal selbst dieNachrichten zu sprechen.In ganz Deutschland laufen die Vorbereitungen für den Türöffner-Tagauf Hochtouren. Bereits zum achten Mal haben "Die Sendung mit derMaus" und der WDR bundesweit dazu aufgerufen, Kindern und Familiendort Einblicke zu ermöglichen, wo sie normalerweise nicht hinkommen.Weit mehr als 500 Veranstaltungen sind bereits angekündigt. Am 3.Oktober mit dabei sind neben dem WDR unter anderem dasWeltraumforschungszentrum bei München, das Fußball-Bundesligastadionin Dresden, das Schauspielhaus in Düsseldorf, das Planetarium inHerzburg und die Weihnachtspostfiliale in Himmelstadt.Bis zum 7. September 2018 können sich Veranstalter unterwww.maus-tueren-auf.de noch anmelden. Auch Kinder können über dieWebsite vorschlagen, welche Tür sich für sie am 3. Oktober nochöffnen soll. Zahlreiche Veranstaltungen sind bereits ausgebucht.Der erste Türöffner-Tag fand 2011 anlässlich des 40. Geburtstags der"Sendung mit der Maus" statt. Seitdem ist der Türöffner-Tag am 3.Oktober zum festen Termin für Familien geworden. Mehr als 70.000Kinder nahmen allein im vergangenen Jahr an den rund 700Veranstaltungen in gut 450 Städten und Gemeinden teil.Sendehinweis:Mittwoch, 3. Oktober, 9:30 Uhr im Ersten: Sonderausgabe der "Sendungmit der Maus"Mittwoch, 3. Oktober, 18:15 Uhr im WDR Fernsehen: "Lokalzeit extra:Türen auf mit der Maus!"Bildmaterial finden Sie unter www.ard-foto.de.Besuchen Sie auch die WDR-Presselounge: presse.wdr.dePressekontakt:WDR Presse und InformationSvenja SiegertTelefon: 0221 220 7100Email: svenja.siegert@wdr.deOriginal-Content von: WDR Westdeutscher Rundfunk, übermittelt durch news aktuell