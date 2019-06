Weitere Suchergebnisse zu "Future":

BERLIN (dts Nachrichtenagentur) - Die Zustimmung für die Proteste unter dem Motto "Fridays for Future" wächst. Deutlich mehr Befragte als vor zwei Monaten glauben, dass die Demonstrationen zu Verbesserungen in der Klimapolitik führen werden, so eine Umfrage für das ZDF-Politbarometer, die am Freitag veröffentlicht wurde. Nach 37 Prozent im April meinen jetzt 51 Prozent, dass die Politik deshalb mehr für den Klimaschutz tun wird.

48 Prozent bezweifeln das, im April waren das noch 61 Prozent. Die Umfrage zum Politbarometer wurde von der Mannheimer Forschungsgruppe Wahlen in der Zeit vom 17. bis 19. Juni bei 1.291 Wahlberechtigten telefonisch erhoben.

Foto: über dts Nachrichtenagentur