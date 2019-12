Die Zustände sind untragbar / Kommentar von Alexander Dinger

Berlin (ots) - In Berliner U-Bahnhöfen kann man sehen, was passiert, wennProbleme delegiert werden. Viele Innenstadt-Stationen sind regelrechteDrogen-Umschlagplätze geworden. Anwohner beschweren sich bei der Polizei, dieverweist auf die Berliner Verkehrsbetriebe, die in Richtung Politik zeigen.Besonders schlimm ist es entlang der U-Bahnlinie 8. An den BrennpunktbahnhöfenLeinestraße, Boddinstraße und Schönleinstraße belagern Abhängige früh, mittagsund abends die Sitzbänke. Kinder müssen zusehen, wie sich Menschen einen Schusssetzen oder Crack rauchen. Dabei ist die Lösung ganz einfach. DieVerkehrsbetriebe haben Hausrecht. Es gibt kein Recht darauf, seine harten Drogenöffentlich und vor den Augen aller anderen zu konsumieren. Auch nicht fürSuchtkranke. Hier braucht es mehr gemeinsame Streifen von BVG und Polizei.Pressekontakt:BERLINER MORGENPOSTTelefon: 030/887277 - 878bmcvd@morgenpost.deWeiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/53614/4469117OTS: BERLINER MORGENPOSTOriginal-Content von: BERLINER MORGENPOST, übermittelt durch news aktuell