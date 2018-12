Zuschlag für Erhebung der Pkw-Maut soll an Konsortium Kapsch/CTS Eventim gehen

Weitere Suchergebnisse zu "CTS Eventim":

BERLIN (dpa-AFX) - Für die umstrittene Pkw-Maut stehen nun beide gesuchten Betreiber fest.



Den Zuschlag für die Erhebung soll an ein Konsortium aus dem österreichischen Anbieter Kapsch TrafficCom und dem deutschen Unternehmen CTS Eventim gehen, wie das Bundesverkehrsministerium auf Anfrage der Deutschen Presse-Agentur am Mittwoch mitteilte. Der Auftrag für die Kontrolle war bereits im Oktober an Kapsch vergeben worden. Ressortchef Andreas Scheuer (CSU) sagte: "Die Pkw-Maut kommt - in dieser Legislaturperiode. Die technische und organisatorische Umsetzung und der Aufbau der Systeme können nun ganz konkret beginnen."/sam/hoe/DP/nas