Zuschauerrekord für Regionalmagazine im NDR Fernsehen

Hamburg (ots) - Die Regionalmagazine um 19.30 Uhr im NDR Fernsehensetzen den erfolgreichen Trend des vergangenen Jahres fort. Mitinsgesamt 1,76 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauern im Nordenerzielten "Hallo Niedersachsen", das "Schleswig-Holstein Magazin",das "Nordmagazin" aus Mecklenburg-Vorpommern, das "Hamburg Journal"und "buten und binnen" von Radio Bremen am Mittwoch, 3. Januar 2018,den höchsten jemals gemessenen Wert. Der Marktanteil lag bei 29,7Prozent. "Hallo Niedersachsen" verzeichnete zudem mit 840.000Zuschauerinnen und Zuschauern (Marktanteil 26.6 Prozent) den bestenWert seit dem 9. September 2001.Dr. Arno Beyer, Stellvertretender NDR Intendant und Direktor desNDR Landesfunkhauses Niedersachsen: "Diese sehr hohe Akzeptanz zeigt,wie zuverlässig und fest der NDR in allen Regionen unseresSendegebiets verankert ist. Wir sind mit unseren Funkhäusern, Studiosund Reportern tatsächlich vor Ort."2017 hatten die Regionalmagazine im Jahresschnitt so vieleZuschauerinnen und Zuschauer wie noch nie: 1,16 Millionen Menschenschalteten im Schnitt täglich um 19.30 Uhr das NDR Fernsehen ein.Das waren noch einmal 10.000 mehr als 2016. Auch der Marktanteil von23,9 Prozent markierte einen neuen Bestwert (plus 0,8 Prozentpunkte).Die 30-minütigen Landesmagazine um 19.30 Uhr laufen von Montag bisSonntag im NDR Fernsehen.