Hamburg (ots) - NDR "Tatort"-Ermittlerin Florence Kasumba ist am Montag, 25.November, beim Branchentreff "Movie meets Media" in Hamburg als "CoolsteKommissarin" ausgezeichnet worden. Den Preis vergeben rtv und "Movie meetsMedia" nach der Abstimmung von Zuschauerinnen und Zuschauern.NDR Programmdirektor Fernsehen Frank Beckmann: "Florence Kasumba ist ein Gewinnfür die 'Tatort'-Familie. Wir freuen uns sehr, dass sie als neue Ko-Ermittlerinder großartigen Maria Furtwängler von den Zuschauerinnen und Zuschauern zur'coolsten Kommissarin' gewählt wurde. Gratulation zur Auszeichnung."An der Seite von Maria Furtwängler alias Charlotte Lindholm ist Florence Kasumbaseit 2019 als Ko-Ermittlerin Anaïs Schmitz im Göttinger "Tatort" zu erleben. Dererste gemeinsame Fall "Das verschwundene Kind" wurde am 3. Februar 2019 in DasErste ausgestrahlt. Zwei weitere Folgen aus Göttingen - "Tatort: Krieg im Kopf"und "Tatort: National feminin" - zeigt Das Erste voraussichtlich in der erstenJahreshälfte 2020.25. November 2019Pressekontakt:NDR Norddeutscher RundfunkNDR Presse und InformationBettina BrinkerTelefon: 040/4156 - 2304Mail: b.brinker@ndr.dehttp://www.ndr.deWeiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/6561/4450251OTS: NDR Norddeutscher RundfunkOriginal-Content von: NDR Norddeutscher Rundfunk, übermittelt durch news aktuell