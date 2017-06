Zuschauerbilanz Mai 2017: Das Erste ist Marktführer am Hauptabend

München (ots) - Mit einem Marktanteil von 14,8 Prozent ist DasErste am Hauptabend zwischen 20:00 und 23:00 Uhr, also in dernutzungsintensivsten Fernsehzeit des Tages, das meistgeseheneProgramm im Mai. Das ZDF kommt auf 13,9 %, die Dritten auf 13,7 %,gefolgt von RTL (9,5 %), Sat.1 (5,8 %) und ProSieben (4,8 %). Überden gesamten Tag gerechnet erreicht Das Erste einen Marktanteil von11,4 % und die Dritten 12,3 %, was für die ARD-Angebote insgesamteinen Marktanteil von 23,7 % ergibt. Das ZDF liegt bei 12,6 %, RTLbei 9,5 %, Sat.1 bei 6,8 % und ProSieben bei 4,6 %.Die vorderen zehn Mai-Plätze im Ersten belegen Sendungen ausSport, Fernsehfilm, Politik, und Unterhaltung: das DFB-PokalspielEintracht Frankfurt gegen Borussia Dortmund sahen 9,72 Mio. (38,5 %MA); weitere sportliche Top-Ten-Plätze erreichten die Hin- undRückrunde in der Relegation zwischen dem VFL Wolfsburg und EintrachtBraunschweig. Auf Platz zwei der meistgesehenen Sendungen kam der"Brennpunkt" zur Präsidentschaftswahl in Frankreich am 7. Mai mit8,82 Mio. Zuschauern und einem Marktanteil von 25,5 %. Den drittenPlatz belegte der "Tatort: Die Liebe, ein seltsames Spiel" (BR) mit8,72 Mio. Zuschauern und einem Marktanteil von 26,1 %. Weitere dreiSonntagsKrimis - die "Polizeiruf 110"-Folgen "Nachtdienst" (BR),"Muttertag" (RBB) und "Einer für alle, alle für Rostock" (NDR) -kamen ebenfalls in die Top Ten. Den diesjährigen "Eurovision SongContest" am 13. Mai verfolgten 7,85 Millionen Zuschauer (31,6 % MA).Ebenfalls unter den zehn meistgesehenen Sendungen platzierte sich "Inaller Freundschaft" mit der Folge 768.Einen wesentlichen Anteil am Erfolg des Ersten hatte einmal mehrdie Information: Mit durchschnittlich 9,71 Millionen Zuschauern (36,5% MA) im Ersten, in den Dritten und weiteren Programmen war die 20:00Uhr-"Tagesschau" auch im Mai 2017 die meistgeseheneNachrichtensendung im deutschen Fernsehen. Die "heute"-Sendung im ZDFund in 3sat erreichte durchschnittlich 3,56 Millionen Zuschauer (17,4% MA), "RTL aktuell" kam auf 2,65 Millionen Zuschauer (13,9 % MA) unddie "Sat.1 Nachrichten" auf 1,47 Mio. (5,7 % MA).Pressekontakt:Dr. Lars Jacob,Presse und Information Das Erste,Tel. 089/5900-42898,E-Mail: lars.jacob@DasErste.deOriginal-Content von: ARD Das Erste, übermittelt durch news aktuell