München (ots) -Zweite Staffel der interaktiven Dating-Show- Moderiert von Jana Ina Zarrella- Nächste Folge am Donnerstag, 20. September, um 22:15 Uhr bei RTL IIDie Zuschauer haben es in der Hand. Im Blitzvoting wählen sie ihreLieblings-Islander bei Love Island. Die Folgen des Votings lösen einErdbeben in der Villa aus.Zuschauervoting mit dramatischen FolgenIn der Love Island Villa herrscht ausgelassene Stimmung bei denIslandern. Doch die nachmittägliche Pool-Sause wird jäh durch eineNachricht unterbrochen. Adnir (24), Sabrina (27), Till (29), Jessica(22), Janina (23) und Tracy (20) müssen sich umgehend zur Feuerstellebegeben. Julia (22), Lisa (21), Marcellino (25), Natascha (28),Sebastian (24), Tobias (25), Victor (20) und Yanik (31) versammelnsich auf der Couch gegenüber. Fragende und nervöse Gesichter bei denIslandern. Großes Entsetzen nach der Aufklärung der Situation durcheine weitere Nachricht: Im Blitzvoting haben die Love IslandZuschauer ihre Lieblings-Islander gewählt. Adnir, Sabrina, Till,Jessica, Janina und Tracy haben die wenigsten Zuschauerstimmenerhalten.Schockmoment nach NachrichtDoch damit nicht genug. Denn eine dritte Nachricht löst einErdbeben in der Villa aus und sorgt für schockierte Gesichter. DieIslander auf der Couch müssen entscheiden, welche drei Islander ander Feuerstelle umgehend die Villa verlassen müssen. Adnir, Sabrina,Till, Jessica, Janina und Tracy sind bestürzt und haben Angst vor derEntscheidung. Bei Tracy rollen dicke Tränen über die Wange.Folgenschwere EntscheidungAuch Julia, Lisa, Marcellino, Natascha, Sebastian, Tobias, Victorund Yanik steht die Panik ins Gesicht geschrieben. Wie sollen siesich nur von ihren neu gewonnenen Freunden und Partnern trennen? Einegroße Diskussion beginnt. Weitere Tränen fließen und letztendlichverkündet Natascha die Entscheidung der Gruppe. Eines ist klar, dieseWahl ist folgenschwer und nach diesem Erdbeben bei Love Island istnoch lange nicht die letzte Träne geflossen.Welche drei Islander müssen die Villa verlassen? Und welcheweitreichenden Folgen hat dieser Auszug?"Love Island - Heiße Flirts und wahre Liebe": Nächste Folge amDonnerstag, den 20. September, um 22:15 Uhr bei RTL IIÜber "Love Island - Heiße Flirts und wahre Liebe"Gelegenheit macht Liebe! RTL II entführt die Zuschauer mit "LoveIsland - Heiße Flirts und wahre Liebe" auf eine sonnige Insel.Moderatorin Jana Ina Zarrella begleitet eine Gruppe abenteuerlustigerSingles, die in einer luxuriösen Villa einen legendären Sommer vollerwilder Partys und prickelnder Flirts erleben. Wer findet seinTraum-Date oder sogar die wahre Liebe? Dabei haben nicht zuletzt dieZuschauer ein Wort mitzureden, denn sie können das Geschehen über dieinteraktive Love Island App maßgeblich beeinflussen. Die Sendung wirdvon ITV Studios Germany produziert.Pressekontakt:RTL IIProgrammkommunikationStefanie Reichardt089 - 64185 6512stefanie.reichardt@rtl2.deRTL II Bildredaktionbildredaktion@rtl2.deOriginal-Content von: RTL II, übermittelt durch news aktuell