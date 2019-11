Stuttgart (ots) -"Plusminus", Mittwoch, 6. November 2019, 21:45 bis 22:15 Uhr, Das Erste /Moderation: Clemens Bratzler (Südwestrundfunk)Rund um die Uhr und immer frisch werden Brötchen für wenige Cent im Supermarktund in Backshops angeboten. Mit traditionellem Handwerk haben solche Produktekaum etwas gemein. Stattdessen sorgen Zusatzstoffe und Enzyme für eine schnelleTeigreife und lockere Konsistenz. Rund 200 Zusatzstoffe dürfen Backwarenbeigemengt werden. Einige Stoffe müssen noch nicht einmal deklariert werden.Dass immer mehr Menschen Backwaren schlecht vertragen, liegt nicht nur amGluten, sondern auch an der industriellen Fertigung. Dies zeigen neue Studien.Was steckt in den Brötchen? Das Wirtschaftsmagazin "Plusminus" berichtet amMittwoch 6. November 2019, 21:45 bis 22:15 Uhr im SWR Fernsehen.Weitere Themen der Sendung:Teure Altersvorsorge - wie Familienunternehmen in die Sozialversicherungsfallegerieten In vielen Familienunternehmen herrscht häufig Unsicherheit, obmitarbeitende Familienmitglieder sozialversicherungspflichtig sind. EineStuttgarter Beratungsagentur nutzte diese Wissenslücke und empfahl Firmen einprivates Versicherungskonzept. Damit ließe sich eine wesentlich bessere Renditebei der Altersvorsorge erzielen. Nun stellt sich heraus: die Befreiung von derSozialversicherungspflicht war rechtswidrig. Das hat nun teure Folgen für dieBetroffenen. Besonders pikant ist, dass auch gesetzliche Krankenkassen beidiesem System mitgemacht hatten. Inzwischen ermittelt die Staatsanwaltschaft.Standort Deutschland - ist die Wettbewerbsfähigkeit in Gefahr? Löchrige Straßen,marode Schienen, fehlender Netzausbau - der schlechte Zustand der Infrastrukturist seit Jahren bekannt. Trotzdem gingen die staatlichen Investitionsausgabenweiter zurück. Gleichzeitig beklagen die Unternehmen hohe Kosten etwa fürEnergie oder Unternehmenssteuern. Industrie und Wirtschaftsexperten fordern dieRegierung nun dringend zum Handeln auf. Die Wirtschaftspolitik schwäche dieWettbewerbsfähigkeit und den Standort Deutschland. Im internationalenWettbewerbsranking rutscht Deutschland immer mehr ab. Wird die Zukunft desLandes aufs Spiel gesetzt? "Plusminus" recherchiert in verschiedenen Branchen.ARD Mediathek: Abrufbar von 6. November 2019 bis 6. November 2020 unterARDmediathek.de und plusminus.de Fotos unter ARD-foto.deInformationen, kostenfreies Bildmaterial und weiterführende Links unterhttp://swr.li/plusminus-zusatzstoffe-broetchenKontakt: Redaktion "Plusminus", Telefon 0711 / 929 14450, plusminus@SWR.deOriginal-Content von: SWR - Das Erste, übermittelt durch news aktuell