Zusatzförderung von Berliner Schulen in schwieriger Lage setzt Impulse für die Schulentwicklung

Frankfurt am Main / Berlin (ots) - Seit 2014 stattet dasBonus-Programm Berliner Schulen mit einer hohen sozialen Belastungmit zusätzlichen Finanzmitteln aus. Ziel ist es, die Bildungschancender dort unterrichteten Kinder zu verbessern. Jetzt liegt der zweiteBericht der begleitenden wissenschaftlichen Evaluation vor - miteinem differenzierten Ergebnis: Die Schulen betrachten das Programmals wichtigen Baustein für ihre Weiterentwicklung. Zudem hätten sichMotivation, Innovationsbereitschaft und Sozialverhalten an denEinrichtungen verbessert, so die Einschätzung. Keine signifikantenFortschritte zeigen sich aber bislang bei den Lernleistungen, derSchulabbrecherquote und den Gymnasialempfehlungen.Umgesetzt wurde die Evaluation vom Deutschen Institut fürInternationale Pädagogische Forschung (DIPF). Seit dem Programmstartführten die Forscherinnen und Forscher mehrere umfangreicheBefragungen der Schulleitungen sowie der Lehrkräfte der beteiligtenSchulen durch. Darüber hinaus werteten sie Daten der allgemeinenSchulstatistik aus. Dabei verglichen sie die Zahlen von beteiligtenund nicht beteiligten Einrichtungen. Der jetzt veröffentlichte zweiteBericht richtet ein besonderes Augenmerk auf die Wirkungen desProgramms. Erstautorin Dr. Susanne Böse vom DIPF zieht folgendesFazit: "Das Bonus-Programm erleichtert die Arbeit von Schulen inherausfordernder Lage an vielen Stellen. Es eröffnet neueMöglichkeiten, den jeweiligen Problemen zu begegnen. Zugleich hatsich der robuste Zusammenhang von sozialer Herkunft undBildungserfolg bislang nicht grundlegend verändert. Angesichts derkurzen Zeit seit Inkrafttreten des Programms war dies aber auch nichtunbedingt zu erwarten."Das Bonus-Programm des Landes Berlin ist 2014 mit insgesamt 220Grundschulen und weiterführenden Schulen an den Start gegangen. Siebildeten auch die Basis für die Evaluation. Für das Programm wurdensie nach dem Anteil ihrer Schülerinnen und Schüler ausgewählt, derenEltern Sozialleistungen erhalten und daher von der Zuzahlung zuLernmitteln befreit sind. Die jährliche Fördersumme kann pro Schulebis zu 100.000 Euro betragen. Die Summe enthält unter anderem einenerfolgsabhängigen Leistungsbonus, dem eine individuelleZielvereinbarung zugrunde liegt. Die Schulen sind aber weitestgehendfrei darin, mit welchen Maßnahmen sie ihre gesteckten Ziele erreichenwollen. Die geförderten Einrichtungen setzten unter anderem aufzusätzliche Sozialarbeit, Fortbildungen oder Kooperationen mitaußerschulischen Partnern. Insgesamt soll das Programm dazu führen,dass sich die Bildungschancen der Schülerinnen und Schülerverbessern. Als explizite Ziele werden die Verringerung derSchulabbrecherquote und das Erreichen größerer schulischer Erfolgegenannt.Mehr Möglichkeiten für Lehrende und Lernende, aber noch keingrößerer BildungserfolgWie der Bericht zeigt, sehen sich die Schulen durch dasBonus-Programm für den Umgang mit den jeweiligen sozialenProblemlagen gestärkt. Fast 90 Prozent der Schulleitungen sind derAnsicht, dass das Programm "wirklich etwas bewirkt" (40 Prozentstarke, 50 Prozent leichte Zustimmung). Weitere Ergebnisse derBefragungen: An den geförderten Schulen ist jetzt neben denLehrkräften mehr pädagogisches Personal tätig, die Kollegien sindoffener für Innovationen und die Schulen kooperieren verstärkt mitexternen Anbietern - zum Beispiel mit freien Trägern der Jugendhilfe.Außerdem, so die Einschätzung, hätten sich das Schulklima, dieAußenwirkung der Schulen und das Sozialverhalten der Schülerinnen undSchüler verbessert. Insgesamt ist die Mehrheit der Leiterinnen undLeiter davon überzeugt, dass das Programm die Schulentwicklungsarbeitvorangebracht hat. Das zeige sich an konkretisierten Zielen,optimierten Strukturen und nun umgesetzten Maßnahmen.Positiv bewerten die Befragten auch, dass durch das Programmzusätzliche Lern- und Fördergelegenheiten entstanden sind und dassdie Maßnahmen helfen, gezielter auf die Bedürfnisse der Schülerinnenund Schüler einzugehen. Allerdings konnten die Lehrkräfte im Zuge desProgramms bislang kaum spürbare Verbesserungen bei denLernergebnissen ausmachen. Auch die unentschuldigten Fehltage und dieSchulabbrüche sind an den teilnehmenden Schulen im Vergleich zu dennicht teilnehmenden Schulen nicht signifikant zurückgegangen. Nur beiden sozial besonders belasteten Schulen (mehr als 75 Prozent derKinder von Zuzahlungen zu den Lernmitteln befreit) zeigt sich eineleicht positive Entwicklung. Unter anderem ist bei rund drei Viertelvon ihnen die Abbrecherquote um mindestens zehn Prozent gesunken,wenngleich dieser Effekt nicht zwingend eine Folge desBonus-Programms darstellen muss. Und was den Anteil der Empfehlungenfür das Gymnasium angeht, können sich die am Bonus-Programmbeteiligten Schulen in ihrer Entwicklung nicht von den weiterenGrundschulen abheben.Abschließende EinordnungAuch wenn damit noch keine "harten" Zahlen darauf schließenlassen, dass sich herkunftsbezogene Ungleichheiten beimBildungserfolg verringern, rät Dr. Böse zu Geduld: "Aus zahlreichenForschungsarbeiten ist bekannt, dass Reformmaßnahmen im BildungswesenZeit benötigen. Große und schnelle Fortschritte stellen eher dieAusnahme dar." Sie weist zudem darauf hin, dass die Ergebnisse auchvor dem Hintergrund betrachtet werden müssen, dass sozialeUngleichheiten ein vielschichtiges und langfristiges Problemfelddarstellen und sich allein durch Maßnahmen innerhalb desBildungssystems nur zu einem Teil reduzieren lassen.Der Bericht wertet das Bonus-Programm als wichtigen Impuls, um dieSchulen in ihrer schwierigen Lage zu unterstützen. Jetzt gelte es,die begonnene Schulentwicklungsarbeit weiter zu intensivieren und zuprofessionalisieren, etwa durch eine stärkere Vernetzung der Schulen.Zudem sei es wichtig, die Wirksamkeit der Maßnahmen kontinuierlichund datengestützt zu überprüfen.Der gesamte zweite Ergebnisbericht der BONUS-Studie, derwissenschaftlichen Begleitung und Evaluation des BerlinerBonus-Programms, steht online zur Verfügung:www.dipf.de/de/bonus-studie-zweiter-ergebnisberichtAußer den Befunden zu den Wirkungen enthält der Bericht auch einenÜberblick, wie die Lehrkräfte und Schulleitungen das Programmbewerten und seine Umsetzung einschätzen. Die BONUS-Studie wurde vonBerliner Senatsverwaltung für Bildung, Jugend und Familie finanziert.Kontakt zur Studie:Dr. Marko Neumann, +49 (0)30-293360-315, marko.neumann@dipf.deDr. Susanne Böse, +49 (0)30 293360-676, boese@dipf.deÜber das DIPF:Das Deutsche Institut für Internationale Pädagogische Forschung(DIPF) mit Sitz in Frankfurt am Main und in Berlin trägt mitempirischer Bildungsforschung, digitaler Infrastruktur und gezieltemWissenstransfer dazu bei, Herausforderungen im Bildungswesen zubewältigen. Das von dem Leibniz-Institut erarbeitete unddokumentierte Wissen über Bildung unterstützt Wissenschaft, Politikund Praxis im Bildungsbereich - zum Nutzen der Gesellschaft.Pressekontakt:Philip Stirm, DIPF, +49 (0)69 24708-123, stirm@dipf.de, www.dipf.deOriginal-Content von: Deutsches Institut für Internationale Pädagogische Forschung (DIPF), übermittelt durch news aktuell