Zusatzfahrerschutz für jede Kfz-Versicherung - Clevere Alternative für alle, die ein Auto leihen oder verleihen (AUDIO)

Neuss (ots) -Anmoderationsvorschlag:In diesem Herbst geht's für Autofahrer mal wieder um viel Geld.Zurzeit berechnen nämlich viele Kfz-Versicherer ihre Tarife für 2019neu. Dann kann's schnell teurer werden. Wenn Sie in Zukunft Geldsparen wollen, sollten Sie jetzt mal in Ruhe ein paar Angebotevergleichen. Wenn sich ein Wechsel lohnt, kann die alteKfz-Versicherung bei vielen Versicherern bis zum 30. Novembergekündigt werden. Wie Sie Ihre Kfz-Versicherungs-Prämierunterschrauben können und mit dem Auto trotzdem noch sicherunterwegs sind, verrät Ihnen Jessica Martin.Sprecherin: Tipp Nummer eins: Holen Sie Ihren altenKfz-Versicherungsvertrag aus der Schublade und schauen Sie in alleRuhe nach, ob darin zum Beispiel alle sogenannten weichenRabattmerkmale berücksichtigt sind.O-Ton 1 (Hans von Mangoldt, 10 Sek.): "Wenn man zum Beispiel dasAuto in der Garage abstellt, geben viele Versicherer einen Nachlass.Oder wenn man das Fahrzeug nur selten nutzt, spart man durch diesogenannten Wenig-Fahrer-Rabatte."Sprecherin: Erklärt Hans von Mangoldt vom RCIVersicherungs-Service. Tipp Nummer zwei: Senken Sie IhrenVersicherungsbeitrag, indem Sie den Fahrerkreis einschränken:O-Ton 2 (Hans von Mangoldt, 21 Sek.): "Überlegen Sie, wer Ihr Autoregelmäßig nutzt und wen Sie mitversichern wollen oder müssen. BeiEhepartnern ist das in der Regel kein Problem, das kostet praktischkeinen Aufschlag. Umso teurer wird es aber, wenn Sie zum BeispielIhre Kinder, die gerade frisch ihren Führerschein bestanden haben, inden Fahrerkreis aufnehmen. Das kann die Prämie schnell mal um daszwei- oder dreifache hochschrauben."Sprecherin: Wenn Sie dann trotzdem mal Ihr Auto an den Nachwuchs,den Nachbarn oder Freunde verleihen wollen, ist das aber keinProblem:O-Ton 3 (Hans von Mangoldt, 30 Sek.): "Dafür gibt es verschiedeneZusatzversicherungen, zum Beispiel den Zusatzfahrerschutz. Mit dieserkleinen Versicherung kann man den Fahrerkreis schnell und einfach fürkurze Zeit erweitern und so sein Auto sorgenfrei verleihen. DieLaufzeit ist grundsätzlich frei wählbar - von einem Tag bis hin zuvier Wochen. Der Zusatzfahrerschutz ist unter Zusatzfahrerschutz.deonline abschließbar und kann zum Beispiel über PayPal oder mitKreditkarte bezahlt werden. Sie entscheiden, wann Sie ihn aktivieren- entweder sofort oder innerhalb der nächsten 25 Tage."Abmoderationsvorschlag:Wenn Sie auch gelegentlich mal Ihr Auto verleihen oder sich selbstvon Bekannten oder Freunden eins ausleihen: Mehr Infos über den neuenZusatzfahrerschutz finden Sie im Internet unterzusatzfahrerschutz.de. Für den ersten Tag kostet er zum Beispiel 5Euro 99, aber je länger Sie ihn abschließen, desto preiswerter wirdes.Pressekontakt:Ansprechpartner für MedienvertreterUlrich B. Iwan | Tel.: 02131 401010 | Fax: 02131 4014419 |E-Mail: presse@rcibanque.comRCI Banque S.A. Niederlassung Deutschland | Jagenbergstr. 1 | 41468NeussInternet: www.rcibanque.deOriginal-Content von: RCI Versicherungs-Service GmbH, übermittelt durch news aktuell