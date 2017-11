Zusammenstöße bei Demonstration in Düsseldorf

DüSSELDORF (dts Nachrichtenagentur) - In Düsseldorf ist es bei einer Kurden-Demonstration am Samstag zu Zusammenstößen mit der Polizei gekommen. Die Teilnehmer der Demo hatten nach Polizeiangaben trotz eines Verbots Fahnen und Transparente mit dem Porträt des Anführers der in Deutschland als Terrororganisation eingestuften PKK, Abdullah Öcalan, gezeigt. Als Beamte das unterbinden wollten, seien sie angegriffen worden.

Daraufhin sei Pfefferspray eingesetzt worden, mehrere Personen seien in Gewahrsam genommen worden. Die beiden Demonstrationszüge seien gestoppt worden.

