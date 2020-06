Zusammenspielen bei SWR2: 40 Produktionen mit freien Musikern (FOTO)

Baden-Baden (ots) - Reihenweise Konzertabsagen - das trifft während der Corona-Krise besonders freie Künstler*innen hart. SWR2 als Kulturpartner im Südwesten ergreift die Initiative und öffnet seine Tonstudios für 40 Musikproduktionen. Ab 16. Juni werden sie unter dem Titel #Zusammenspielen im Kulturprogramm gesendet und auf SWR2.de zugänglich sein: hochwertige Neueinspielungen mit freien Musiker*innen aus Klassik und Jazz.Ein Tag im Studio, eine ProduktionSeit Mai lädt SWR2 im Rahmen dieser Programmaktion 40 freie Musiker*innen und Ensembles, überwiegend aus dem Südwesten, für jeweils einen Tag ins Studio ein. Darunter sind Musiker*innen, die dem SWR schon lange verbunden sind, wie die Jazzmusikerin Olivia Trummer, wie auch solche, denen der Sender eine erste professionelle Produktion mit Tonmeistern und -technikern ermöglichen will. Zu den Neuentdeckungen gehören beispielsweise der Bratschist Till Breitkreutz oder SWR2 New Talent Robert Neumann. Zu hören sind sie alle auf SWR2.de/zusammenspielen und im Radio, den Auftakt am 16. Juni macht die Sopranistin Sarah Wegener. Zusätzlich zum Hörvergnügen stellt SWR2.de alle Audios als Download zur Verfügung sowie Videoclips über die Produktionen und Künstlergespräche, in denen die Musikerinnen und Musiker die Werke persönlich kommentieren.SWR Intendant Kai Gniffke: Mit #Zusammenspielen Kulturschaffende unterstützen Mit #Zusammenspielen engagiert sich SWR2 für die Fortsetzung des öffentlichen Kulturlebens und bringt Stimmen und Klänge an die Öffentlichkeit, die in den Augen der Musikredaktion durchaus "systemrelevant" sind. Die Programmmacher wollen Musiker*innen damit in den schwierigen Zeiten ohne Auftrittsmöglichkeiten eine motivierende Perspektive eröffnen. SWR Intendant Kai Gniffke: "In diesen Zeiten ist Zusammenhalten besonders gefragt - und #Zusammenspielen! Ich freue mich, dass SWR2 seine Tonstudios für freie Musikerinnen und Musiker öffnet, während Konzertsäle, Opernhäuser und die großen Festivals im Lockdown sind. Mit der Aktion #Zusammenspielen wollen wir die Kulturschaffenden unterstützen. Gleichzeitig profitieren unsere Programme von den guten neuen Einspielungen. Mit Abstand aufgenommen, und doch berührend." Bereits am ersten Mai-Wochenende hatte der SWR mit der Aktion "#Zusammenhalten für die Kultur" auf die schwierige Situation von Künstlerinnen und Künstlern aufmerksam gemacht. An drei Tagen gab der Sender ihnen auf allen Kanälen eine Bühne, beleuchtete Schicksale und machte Kultur auch in Corona-Zeiten erlebbar.#Zusammenspielen im Radio und Web16. Juni, 10.05 Uhr in "SWR2 Treffpunkt Klassik" mit Sarah Wegener 11. Juli, 20.03 Uhr im "SWR2 Abendkonzert" 3., 6., 13. und 18. August, 13.05 Uhr im "SWR2 Mittagskonzert"Audios online ab 16. Juni auf www.swr2.de/zusammenspielenPressefotos zum kostenlosen Download: www.ARD-Foto.de.Informationen, kostenloses Bildmaterial und weiterführende Links unter: http://swr.li/swr2-zusammenspielenNewsletter "SWR vernetzt" http://x.SWR.de/s/swrvernetztnewsletter.Pressekontakt: Oliver Kopitzke, T. 07221 929 23854, oliver.kopitzke@SWR.deWeiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/7169/4621708 OTS: SWR - SüdwestrundfunkOriginal-Content von: SWR - Südwestrundfunk, übermittelt durch news aktuell