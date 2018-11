Zusammenschluss im WP-Markt: Warth & Klein Grant Thornton und Trinavis fusionieren (FOTO)

Düsseldorf/Berlin (ots) -Neue Leistungen für Mandanten und Markt- Entwicklungsperspektiven für Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter- Wachstumssprung für Warth & Klein Grant ThorntonDie beiden mittelständischen WirtschaftsprüfungsgesellschaftenWarth & Klein Grant Thornton und Trinavis schließen sich zusammen undwerden ab dem 1. März 2019 gemeinsam unter Warth & Klein GrantThornton firmieren.Mit rund 130 Mio. EUR Umsatz, 1.200 Mitarbeiterinnen undMitarbeitern an 10 Standorten in Deutschland sowie einer globalenPräsenz über das Grant Thornton International Netzwerk entsteht eineneue Gesellschaft im Wirtschaftsprüfungsmarkt, die durchzukunftsweisende Expertise und mittelständische Dynamik besticht.Der bislang fünfköpfige Vorstand unter der Führung von CEO JoachimRiese wird um Heidemarie Wagner, Managing Partnerin von Trinavis,erweitert. Alle bisherigen Partner von Trinavis werden Partner beiWarth & Klein Grant Thornton und dort wichtige Funktionen übernehmen.Hauptsitz der gemeinsamen Gesellschaft wird Düsseldorf bleiben.Der Berliner Standort von Trinavis wird nach Düsseldorf die größteNiederlassung in Deutschland und wettbewerbsstarkeHauptstadtrepräsentanz von Warth & Klein Grant Thornton."Wir können mit Recht über einen gelungenen Zusammenschluss mitzahlreichen Vorteilen für unsere Mandanten sprechen. Fachlich wiepersönlich passen wir sehr gut zusammen - wir bewegen uns aufAugenhöhe", freut sich Joachim Riese über den Zusammenschluss."Gemeinsam bieten wir hochwertige Expertise und breite Präsenz imMarkt, um unsere Mandanten bei der Bewältigung wichtigerZukunftsthemen zu unterstützen", fügt Heidemarie Wagner hinzu.Neue Leistungen für Mandanten und MarktNeben den Gemeinsamkeiten, die dieses Zusammengehen sinnvoll underfolgreich machen, gibt es komplementäre Geschäftsfelder mit neuenund zusätzlichen Leistungen für Mandanten und Markt."Wir ergänzen das Portfolio von Warth & Klein Grant Thorntoninsbesondere durch unsere Branchenexpertise in den Bereichen RealEstate und der Öffentlichen Hand. Darüber hinaus haben wir einestarke Präsenz in der Hauptstadt Berlin", so Heidemarie Wagner.Verbesserte Investitionsmöglichkeiten, beispielsweise in JointVentures, Kooperationen und zukunftsweisende Technologien tragen zurWeiterentwicklung des gemeinsamen Leistungsportfolios und derInnovationsfähigkeit der Gesellschaft bei.Top-Perspektiven für Mitarbeiterinnen und MitarbeiterDie Vielfalt der Dienstleitungsangebote, herausfordernde Mandateund die neue Größe stärken Warth & Klein Grant Thornton als eine derersten Adressen auf dem Arbeitsmarkt.Auch wenn beide Partner bereits renommierte Arbeitgeber sind,zeichnet sich das vergrößerte Unternehmen durch exzellente Arbeits-und Entwicklungsbedingungen, flache Hierarchien und persönlicheAtmosphäre mit Anziehungskraft für die besten Köpfe der Branche aus.Das Grant Thornton International Netzwerk bietet über dendeutschen Markt hinausgehend zusätzliche Entwicklungsmöglichkeitenund spannende Aufgaben.Warth & Klein Grant Thornton wächst weiterMit dem Zusammenschluss festigt Warth & Klein Grant Thorntondeutlich seine Position unter den TOP 10 derWirtschaftsprüfungsgesellschaften in Deutschland.Die neue Aufstellung bietet der Gesellschaft eine verbesserteMarktperspektive und einen Zuwachs an Wettbewerbsfähigkeit sowohl inden klassischen Disziplinen als auch im boomenden Beratungsgeschäft."Wir verbinden Größe mit Qualität und Flexibilität und haben damitdie Weichen für eine erfolgreiche Zukunft von Warth & Klein GrantThornton gestellt", fasst Joachim Riese zusammen.Über Warth & Klein Grant Thornton:Warth & Klein Grant Thornton gehört zu den zehn größten deutschenWirtschaftsprüfungsgesellschaften. Rund 950 Mitarbeiterinnen undMitarbeiter betreuen an zehn Standorten in Deutschland nebenbörsennotierten Unternehmen den großen Mittelstand. TraditionelleSchwerpunkte der Arbeit der Gesellschaft sind Wirtschaftsprüfung,Steuerberatung, Rechtsberatung sowie Private Finance und CorporateFinance & Advisory Services. Die Gesellschaft berät weltweit imNetzwerk von Grant Thornton mit rund 50.000 Mitarbeiterinnen undMitarbeitern an mehr als 700 Standorten in über 135 Ländern.Über Trinavis:Trinavis gehört zu den großen Berliner Wirtschaftsprüfungs- undSteuerberatungsgesellschaften mit rund 280 Mitarbeitern. In denGeschäftsbereichen Tax, Advisory, Audit & Assurance sowie Compliance& Outsourcing bieten wir für unsere Mandanten Lösungen aus einer Handfür steuerrechtliche, bilanzielle und betriebswirtschaftliche Fragen.Dabei sind wir schnell, flexibel und serviceorientiert. Wir prüfenund beraten insbesondere mittelständische und öffentlicheUnternehmen, Konzerne und vermögende Privatpersonen. Unsere nationalen und internationalen Mandanten kommen vorwiegend aus der Immobilienwirtschaft (Real Estate) und dem Öffentlichen Bereich (Public Sector). Trinavis ist Mitglied von Crowe Global, einem internationalen Netzwerk von unabhängigen Prüfungs- und Beratungsgesellschaften. Crowe Global ist weltweit mit über 31.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern in 130 Ländern tätig.