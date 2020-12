Zusammenschluss im Verlagsgeschäft / Heise Medien erwirbt den Rheinwerk Verlag

Hannover (ots) - Die Heise Medien GmbH & Co. KG (https://www.heise-gruppe.de/heise-medien.html) erwirbt zum Beginn des neuen Jahres den Rheinwerk Verlag in Bonn. Damit untermauert das hannoversche Medienunternehmen seine Position als Experte für digitale Themen. Der Rheinwerk Verlag (https://www.rheinwerk-verlag.de/) wird als eigenständiges Unternehmen weitergeführt.Die Heise Medien GmbH & Co. KG erwirbt 100 Prozent der Geschäftsanteile an der Rheinwerk Verlag GmbH von Tomas Wehren, Rainer Kaltenecker und Ralf Kaulisch. Der Kaufvertrag wurde am 1.12.2020 abgeschlossen. Tomas Wehren legt sein Amt als geschäftsführender Gesellschafter mit Vollzug nieder.Der Rheinwerk Verlag wird als eigenständiges Unternehmen unverändert durch die bisherigen Geschäftsführer Judith Stevens-Lemoine und Stephan A. Effertz fortgeführt. Heise Medien baut mit dem Erwerb des Fachbuchverlags sein Content-Medien-Angebot im IT-Bereich weiter aus.Der geschäftsführende Gesellschafter der Heise Gruppe Ansgar Heise freut sich, ein sehr gut aufgestelltes Medienunternehmen mit einem hochkarätigen Mitarbeiterteam für die Heise Unternehmensfamilie gewonnen zu haben. "Rheinwerk ist der perfekte Partner für eine gemeinsame erfolgreiche Zukunft im Buchgeschäft", betont der Verleger. Der Erwerb steht unter dem Vorbehalt der Zustimmung der zuständigen Wettbewerbsbehörden.Heise Medien steht für hochwertigen und unabhängigen Journalismus. Mit c't und iX verlegt das Medienunternehmen zwei erfolgreiche Computertitel, außerdem das zukunftsweisende Technologiemagazin Technology Review sowie das mehrfach ausgezeichnete Online-Magazin Telepolis. Der Internet-Auftritt für IT-Interessierte, heise online, ist das Leitmedium für deutschsprachige Hightech-Nachrichten. Mit Konferenzen, Seminaren und Workshops spricht Heise Events ein gehobenes IT-Fachpublikum an. Heise Medien ist ein Unternehmen der Heise Gruppe.Der Rheinwerk Verlag gehört zu den renommiertesten Fachbuchverlagen für digitale Themen in Deutschland: Ob Computing, Design oder Fotografie, ob Ausbildung, Beruf oder digitaler Alltag - Rheinwerk macht Bücher für Einsteiger und Experten, für Studenten, Azubis, Berufsanfänger und Profis, für Liebhaber, Kreative und Wissensdurstige.Pressekontakt:Isabel GrünewaldHeise MedienPresse- und ÖffentlichkeitsarbeitZeitschriften/IT-Medien, c't, heise online, Maker Faire, heise Events, Interviewanfragen für IT-Themen, c't-RadioserviceTelefon: +49 511 5352-344isabel.gruenewald@heise.deOriginal-Content von: Heise Medien, übermittelt durch news aktuell