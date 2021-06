Zusammenschluss IDnow und ARIADNEXT: Führende paneuropäische Plattform für Identitätsprüfung

München (ots/PRNewswire) - Kombiniertes Produktportfolio bietet eines der umfangreichsten Lösungspakete zur Identitätsverifizierung auf dem europäischen MarktIDnow, ein in Deutschland ansässiger, führender Anbieter von Identity Verification-as-a-Service-Lösungen gibt heute die Übernahme von ARIADNEXT bekannt. ARIADNEXT ist ein französisches Unternehmen, das sich auf die Remote-Verifizierung und die Erstellung von digitalen Identitäten spezialisiert.Durch die Zusammenarbeit von IDnow und ARIADNEXT können beide Unternehmen eine umfassende Plattform zur Identitätsverifizierung anbieten. Das umfasst KI-gestützte Lösungen und Verifizierungs-Services mit persönlicher Assistenz, die sowohl Online- als auch am Point-of-Sale genutzt werden können. Die Kombination der Lösungen beider Unternehmen erweitert das Angebot von IDnow auf dem britischen, französischen und deutschen Markt. Zudem profitieren internationale Kunden, die Identitätsverifizierung über verschiedene Gerichtsbarkeiten und Anwendungsfälle hinweg benötigen.Aufgrund der starken Akzeptanz von digitalen Identitätslösungen erwartet IDnow eine dreifache Umsatzsteigerung im Jahr 2021 gegenüber 2019. Damit wird die eigene Wachstumsdynamik noch einmal beschleunigt.Seit Beginn der Pandemie hat IDnow einen außerordentlichen Anstieg bei der Nachfrage seiner Lösungen erlebt. Im letzten Jahr wurden die Produkte von IDnow 200 Prozent mehr genutzt als im Jahr zuvor. Ein Grund dafür: Viele Unternehmen haben sich für die Umstellung auf vollständig digitale Bewerbungsprozesse entschieden. Die Service-Nachfrage von ARIADNEXT ist in den letzten fünf Jahren um mehr als 130% pro Jahr gestiegen. Diese Integration ermöglicht es, dieser steigenden Nachfrage gerecht zu werden, indem eine reibungslose Benutzererfahrung geschaffen wird."Der Zusammenschluss mit ARIADNEXT ist ein wichtiger Schritt, um unsere Vision zu realisieren, der europaweite Marktführer für Identity Verification-as-a-Service-Lösungen zu werden", sagt Andreas Bodczek, CEO von IDnow. "Die Identitätsverifizierung hat in den letzten zehn Jahren einen großen Schritt hin zur Digitalisierung vollzogen. Dieser Trend wurde durch die Pandemie weiter beschleunigt. Für Banken, Versicherungen, Mobilitätsunternehmen und andere Branchen ist es entscheidend, auf sichere, automatisierte Lösungen umzusteigen. Mit ARIADNEXT und der kürzlich getätigten Übernahme der identity Trust Management AG, kann IDnow seinen Kunden eine noch breitere Produktpalette über eine einzige Plattform und mit einer nahtlosen Benutzererfahrung anbieten.""Wir freuen uns darauf, uns einem so engagierten Team anzuschließen und unsere Erfahrungen und Fähigkeiten zu bündeln. Wir werden weiterhin auf unser gemeinsames Ziel hinarbeiten, unseren Kunden eine europaweit sichere und zukunftsfähige Lösungen anzubieten", sagt Guillaume Despage, Präsident von ARIADNEXT. "Mit einer starken Präsenz in Deutschland, Frankreich, Großbritannien, Spanien, Polen und Rumänien bilden unser gemeinsames Produktportfolio eine einzigartige Plattform für Kunden im gesamten europäischen Markt."IDnow wird die Standorte von ARIADNEXT in Rennes, Paris, Madrid, Bukarest, Iasi und Warschau sowie die über 125 Mitarbeiter übernehmen. Die Übernahme steht unter dem Vorbehalt der behördlichen Genehmigungen.Über IDnowIDnow ist eine führende Identitätsverifizierungsplattform in Europa mit der Vision, die vernetzte Welt sicherer zu machen. Die IDnow-Plattform bietet ein breites Portfolio an Lösungen zur Identitätsverifizierung, die von automatisiert bis menschlich unterstützt, von rein online bis zum Point-of-Sale reichen und jeweils für die Konversionsrate und Sicherheit der Nutzer optimiert sind.Das Unternehmen hat Niederlassungen in Deutschland, Großbritannien und Frankreich und wird von namhaften institutionellen Investoren unterstützt, darunter Corsair Capital und Seventure Partners. Das Portfolio von mehr als 670 internationalen Kunden umfasst eine Vielzahl von Branchen, darunter führende internationale Unternehmen wie Western Union, UBS, Commerzbank, Sixt und Munich Re sowie digitale Champions wie N26, Solarisbank, wefox und Tier mobility.Über ARIADNEXTARIADNEXT ist ein europäischer Marktführer im Bereich der digitalen Identifikation. Durch die Bereitstellung von vollautomatischen Lösungen, die auf Künstlicher Intelligenz basieren, bietet ARIADNEXT Unternehmen und Regierungen die Möglichkeit, sofort vertrauensvolle Beziehungen zu ihren Kunden und Bürgern aufzubauen. Diese Lösungen ermöglichen es, regulatorische Herausforderungen und Anforderungen zu Betrugsbekämpfung zu erfüllen, während sie sich auf das Kundenerlebnis und die digitale Transformation konzentrieren.Das Unternehmen hat Niederlassungen in Frankreich, Spanien, Polen und Rumänien. Die Lösungen von ARIDANEXT haben bereits mehr als 300 Kunden in Europa überzeugt, darunter Société Générale, Crédit Mutuel, Lydia, Younited Credit, Française des Jeux, Unibet, SFR und Bouygues Telecom.