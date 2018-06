Zusammenhalt in Deutschland und Europa stärken/Rat der EKD ruft zu Politik der Besonnenheit und Menschlichkeit

Hannover (ots) - Der Rat der Evangelischen Kirche in Deutschland(EKD) hat auf seiner heute zu Ende gegangenen Sitzung in Berlin denerkennbaren Einigungswillen der auf dem jüngsten EU-Gipfel in Brüsselzusammengekommenen Regierungschefs grundsätzlich begrüßt. In derFlüchtlingspolitik - so der Ratsvorsitzende Landesbischof HeinrichBedford-Strohm - gebe es nur europäische Lösungen. Gleichzeitigmahnte der Rat der EKD die Einhaltung von Standards einersolidarischen und menschenrechtsbasierten Flüchtlingspolitik an. ImHinblick auf die innenpolitische Debatte rief der Rat dieVerantwortlichen in Politik und Gesellschaft auf, parteipolitischverhärtete Streitigkeiten in der Flüchtlingspolitik beizulegen."Es ist ein Gebot christlicher Nächstenliebe, Menschen, die ausihren Heimatländern vor Krieg und Elend fliehen und in der EU Schutzsuchen, nicht ihrem Elend zu überlassen", unterstrich der Rat. Zwarsei es zu begrüßen, dass die Staats- und Regierungschefs in derFlüchtlingsfrage Einigkeit erzielt hätten. Diese dürfe sich abernicht auf immer restriktivere Abwehrmaßnahmen beschränken, die denFlüchtlingsschutz in der EU nachhaltig unterlaufen. "Statt verstärktauf restriktive Abwehrmaßnahmen zu setzen, muss es ein gemeinsamesAnliegen sein, ein solidarisches und funktionierendes System für dieAufnahme von Flüchtlingen zu schaffen. Ein bloßes "Loswerden" vonMenschen ist mit der jenseits von nationalen Grenzen geltenden Würdedes Menschen unvereinbar", stellte der Rat fest. Die Anzahl derMenschen, die in der Europäischen Union Schutz suchen gehegegenwärtig zurück.Besonders kritisch sieht der Rat die Absicht, so genannteAusschiffungsplattformen außerhalb der EU einzurichten. Es gebebisher keinerlei Grundlage zu glauben, dass solche Einrichtungen zuschaffen seien, ohne grundlegende humanitäre und rechtlicheÜberzeugungen, die Europa geprägt haben, zu verletzen. Wie die füreine menschenrechtsbasierte Flüchtlingspolitik notwendigeZusammenarbeit mit den Vereinten Nationen konkret funktionierenkönne, sei gegenwärtig völlig unklar.Im Hinblick auf die innenpolitische Debatte betonte der Rat: "Diein Deutschland heftig geführte und bis hin zur Möglichkeit einerRegierungskrise dramatisierte politische Debatte über Abweisungen vonbereits in anderen EU-Staaten als Asylsuchende registriertenGeflüchteten an der deutschen Grenze muss dringend versachlicht unddeeskaliert werden".Es müsse weiter an der Reform des gemeinsamen europäischenAsylsystems gearbeitet werden. Dabei gehe es darum, Solidarität undVerantwortung bei der Flüchtlingsaufnahme gerecht auszutarieren undmöglichst hohe Verfahrens- und Aufnahmestandards europaweit zuetablieren. Die Flüchtlingsfrage darf nicht dazu genutzt werden, umÄngste zu schüren, und damit den Zusammenhalt in Deutschland und derEU zu gefährden", so der Rat der EKD. "Alle, die dieAuseinandersetzung über die Migrations- und Flüchtlingspolitik mitMaximalforderungen verschärfen, rufen wir dazu auf,Kompromissbereitschaft zu zeigen. Wir unterstützen nach Kräften alldiejenigen, die auf der Suche nach tragfähigen Lösungen die Achtungder Menschenwürde höherstellen als jedes politische Kalkül", so derRat der EKD."Migrations- und Flüchtlingspolitik darf den Schutz von Menschenin Not nicht gegen die berechtigten Sorgen der aufnehmendenGesellschaften ausspielen. Notwendig ist vielmehr der Wille zurgemeinsamen Handlungsfähigkeit - in Europa und in Deutschland."Der Rat der EKD ist neben Synode und Kirchenkonferenz eines derdrei Leitungsgremien der EKD. Ihm gehören 15 Mitglieder, Laien undTheologen, an. Davon werden 14 gemeinsam von Synode undKirchenkonferenz gewählt. Die Präses der Synode ist 15. Mitgliedkraft Amtes. Vorsitzender des Rates ist Landesbischof HeinrichBedford-Strohm (München).Hannover/Berlin, 29.06.2018Pressestelle der EKDCarsten SplittPressekontakt:Carsten SplittEvangelische Kirche in DeutschlandPressestelleStabsstelle KommunikationHerrenhäuser Strasse 12D-30419 HannoverTelefon: 0511 - 2796 - 269E-Mail: presse@ekd.deOriginal-Content von: EKD Evangelische Kirche in Deutschland, übermittelt durch news aktuell